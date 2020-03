Vinhais mostra o melhor da região com fumeiro e artesanato em Oeiras

Feira de promoção gastronómica e de artesanato acontece todos os anos em Oeiras. Haverá enchidos, pão e vinho da região transmontana no mercado municipal.

A vila de Vinhais, em Trás-os-Montes, é conhecida como uma das capitais nacionais do fumeiro. Mas no próximo fim-de-semana será possível provar os seus sabores e conhecer alguns dos produtores da região transmontana no Mercado de Oeiras.

De 6 a 8 de Março, poderá provar fumeiro, vinho, doces, mel e pão, bem como conhecer algum do artesanato típico da região. Todos os produtos apresentados nesta ocasião têm venda permanente no mercado municipal. O evento organizado pela câmara de Vinhais e o município de Oeiras terá três dias com animação musical e contará com a presença de um restaurante transmontano para que os visitantes possam desfrutar de pratos da gastronomia vinhaense.

O fumeiro de vinhais é um produto com Indicação Geográfica Protegida, que garante ao consumidor um selo de qualidade. A alheira, a chouriça de carne, o salpicão, o butelo, o chouriço azedo, a chouriça doce e o presunto da região serão alguns dos produtos em destaque.

Mercado Municipal de Oeiras. 6 Mar, 17.00-22.00. 7 e 8 Mar, 10.00-22.00. Entrada livre.

+As melhores coisas para fazer em Oeiras