Visitar Roma e o Vaticano durante os preparativos para o funeral do Papa: tudo o que os viajantes precisam de saber

Roma já se preparava para receber mais visitantes do que o habitual em 2025, graças ao Ano Jubilar, celebrado a cada 25 anos, mas, após o anúncio do falecimento do Papa Francisco às 9.45 da manhã de segunda-feira de Páscoa (21 de Abril), espera-se que ainda mais pessoas se desloquem à cidade para prestar homenagem.

Prevê-se a presença de multidões ainda maiores e o encerramento de algumas das atracções mais visitadas de Roma, por isso, reunimos o que já se sabe sobre viajar até à capital italiana e deslocar-se pela cidade durante este período de luto.

Conselhos de viagem mais recentes para Roma e para o Vaticano após a morte do Papa Francisco

Na página de conselhos de viagem do FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) para Itália, lê-se: "Depois da morte do Papa Francisco a 21 de Abril, são esperadas grandes multidões em Roma e na Cidade do Vaticano nos próximos dias. Por favor, siga as orientações das autoridades locais."

Dado que a cidade deverá estar ainda mais movimentada do que o normal, é aconselhável estar atento aos carteiristas e aos furtos de sacos — recorde-se que, em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou, o FCDO alertou para um "aumento do risco de pequenos crimes" na cidade.

Como aceder à Cidade do Vaticano e às principais atracções de Roma durante o período de luto

A morte do Papa deu início a um período oficial de nove dias de luto (conhecido como novendiale), estando o funeral marcado para sábado, dia 26 de Abril.

Embora isto signifique que, na generalidade, o funcionamento das atracções em Roma não será afectado, a cidade registará um aumento significativo de visitantes, reforço das medidas de segurança e possíveis restrições no acesso à Basílica de São Pedro, caso o número de pessoas exceda o limite de segurança.

Já o Complexo dos Museus do Vaticano – que inclui a Capela Sistina – estará encerrado e, segundo o Independent, o site oficial não apresenta disponibilidade até ao dia 5 de Maio. Todas as visitas guiadas também estão suspensas durante o período do funeral e do conclave.

Como deslocar-se em Roma na próxima semana

Os voos de e para Roma não deverão ser afectados pelo falecimento do Papa, tal como as ligações ferroviárias. Prevê-se que os transportes públicos estejam mais movimentados do que o habitual, mas a rede de metro de Roma, os eléctricos e os autocarros deverão funcionar normalmente ao longo das próximas semanas.

