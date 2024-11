Autora de um dos mais aclamados discos de 2024, Lives Outgrown, e uma das vozes mais distintas de sempre, Beth Gibbons vai regressar a Portugal para dar um concerto em nome próprio. O espectáculo está agendado para 16 de Julho de 2025 e vai acontecer no Coliseu dos Recreios. O preço dos bilhetes varia entre os 24€ e os 75€.

A cantautora vem apresentar o seu mais recente disco a solo, que inclui grandes faixas como “Floating On A Moment” ou “Lost Changes”. Lives Outgrown é uma reflexão da artista sobre o envelhecimento.

“Este é o seu trabalho mais pessoal até hoje, fruto de um período de profunda reflexão e mudança — ‘muitas despedidas’, nas palavras de Beth. Despedidas de familiares, de amigos e, até, de quem ela costumava ser. Estas são canções de um ponto intermédio da vida, quando olhar para o futuro já não traz as mesmas promessas e olhar para trás ganha um foco mais nítido e melancólico”, pode ler-se no comunicado da promotora Everything is New. “As canções abordam temas como a maternidade, a ansiedade e a menopausa (que Beth descreve como “uma auditoria massiva” e “uma enorme ressaca” que “te corta as pernas”), assim como, inevitavelmente, a mortalidade”.

Este é o terceiro disco a solo da ex-vocalista dos Portishead — cujas canções, como “The Rip” ou “Roads”, têm encontrado lugar nos seus concertos mais recentes. Em 2002, editou Out of Season com Rustin Man, trabalho que apresentou, no ano seguinte, na mesma sala lisboeta, no Coliseu do Porto e no Sudoeste. Em 2019, lançou Symphony of Sorrowful Songs, em colaboração com o compositor Krzysztof Penderecki e a Orquestra Sinfónica da Rádio Nacional da Polónia, onde interpretaram a Sinfonia n.º 3 de Henryk Górecki.

Os bilhetes para o concerto de Beth Gibbons são colocados à venda na sexta-feira, 22 de Novembro.

Coliseu dos Recreios. 16 Jul (Qua). 21.00. 24€-75€