Well’s lança site de perfumes com vários descontos até Julho

A marca de saúde, beleza e bem-estar tem agora um site satélite dedicado à perfumaria e maquilhagem de várias marcas de referência com descontos até 12 de Julho.

Não, não são só medicamentos não sujeitos a receita médica que a Well’s tem para lhe oferecer. As mais de 270 lojas em todo o país, que ficam maioritariamente junto aos hipermercados Continente, são o paraíso para qualquer fã de dermocosmética – dos solares aos anticelulíticos, dos vernizes aos batons, das sombras aos correctores de olheiras –, mas entre tanto produto que enche as medidas e os armários, ainda existem as vitrines de perfumes.

E entrar no Verão com o pé direito é estar pronto para receber de braços abertos os novos aromas da estação e passear cheiroso pela cidade. A pensar nisso, a Well’s quis reunir num site próprio a oferta de perfumaria que acabava por ficar esquecida na sua plataforma online habitual.

O novo site tem perfumes de homem e mulher e uma secção só dedicada aos coffrets, com marcas como Lancôme, DKNY, Dior, Calvin Klein, Hugo Boss, Carolina Herrera ou Paco Rabanne. Até 12 de Julho há descontos até 30% numa selecção de perfumes.

Para complementar a oferta de perfumes, existe ainda uma secção de cosmética, maquilhagem e cabelos com marcas como Esthederm, Filorga, Lierac, Nuxe, Skinerie, Kérastase, René Furterer, Phyto, Essence, Catrice, Rude, Revolution e Physicians Formula.

As entregas em Portugal Continental são gratuitas para encomendas de valor igual ou superior a 25€.

