Wewood: o português maciço agora numa loja da Avenida

O centro de Lisboa ficou mais apetecível para as lojas de design de interiores e decoração. Numa zona, em tempos, ocupada essencialmente por marcas de moda, a oferta diversificou-se, com grandes marcas internacionais – como é o caso da Minotti no Chiado, ou da Molteni&C na Avenida da Liberdade –, mas também com nomes nacionais. O último a inscrever-se nesta lista foi o da Wewood. Depois de inaugurar no Porto, em 2022, a loja lisboeta surge com outra pinta, num espaço pensado ao detalhe para reflectir o estilo da marca.

Joana Marcelino, a directora criativa, é quem faz as honras. Mas a madeira, matéria-prima indispensável à produção de mobiliário, também fala por si. Em cada peça maciça, os nós e veios denunciam a forma como estes objectos são feitos, respeitando a textura natural da madeira e seguindo à risca uma estética simultaneamente sóbria e intemporal. "São peças pensadas para passar de geração em geração", começa por assinalar Joana, neta de marceneiro e arquitecta de formação, há dois anos no leme criativo da Wewood.

Dividida em diferentes ambientes, a loja percorre toda a casa sem perder o cunho da marca, criada há 12 anos. Há espaço para novidades, mas também para clássicos da casa. A secretária Metis é um deles, desenhada por Gonçalo Campos, apetrechada de gavetas, tampos e até um compartimento secreto. A colaboração com designers faz parte do ADN da Wewood. Mais à frente, encontramos a estante XI, do mesmo autor.

Entre os lançamentos mais recentes encontramos Botero, uma cadeira concebida pelo brasileiro Fabricio Ronca, ou Platform, a cama dos sonhos de Christian Haas (e de muito boa gente que aqui entre e desça ao piso debaixo). Re-form, a consola desenhada por Alain Gilles é composta por dois módulos e pode mudar com um simples movimento. Ao mesmo tempo que aponta a mira ao segmento do luxo, a Wewood rodeia-se de valores como o da sustentabilidade, produzindo objectos quase imunes à passagem do tempo.

Na nova loja, as portas estão abertas a clientes finais, mas também a profissionais do sector. Além disso, a própria marca também trabalho ao projecto, com uma selecção de marcas internacionais que complementam o mobiliário feito no norte do país e que abarcam os segmentos têxtil, da tapeçaria, cerâmica e luminária.

O espaço oferece um vislumbre da estética da Wewood, que já pensa em voos mais altos. Com vendas um pouco por toda a Europa e do lado de lá do Atlântico, os planos de expansão são ambiciosos e visam grandes capitais como Paris, Madrid e Nova Iorque – em cada uma delas, uma casa para o móvel maciço português.

Rua Rosa Araújo, 31 (Avenida). 21 583 4656. Ter-Sáb 10.00-19.00

