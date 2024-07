Wheelhouse, o novo clube lisboeta que junta massagens, meditação e astrologia

A luz baixa é essencial para manter uma atmosfera serena e de conforto. Mas há outros elementos preponderantes – os interiores em tons térreos, a predilecção por madeiras e texturas naturais e o ambiente suavemente perfumado são o primeiro cartão de visita para quem entra no Wheelhouse, um clube de bem-estar que acaba de abrir nas Janelas Verdes.

A abordagem holística do bem-estar humano é o principal pilar do espaço idealizado por Chris Corsini, a quem as publicações sobre astrologia já valeram mais de 798 mil seguidores no Instagram. Há quatro anos, trocou o Canadá por Portugal e escolheu Lisboa para criar o projecto de uma vida. "Passei os últimos dez anos numa busca profunda e fiz várias terapias. Eu leio cartas de tarot, sou astrólogo e medium [psychic], por isso estive dentro desta comunidade durante muito tempo. Enquanto viajei pelo mundo, fui vendo pequenas coisas de que gostei, alguns lugares aqui e ali. Quando pensei em abrir um clube ligado ao bem-estar, tornou-se bastante claro que queria juntar tudo o que amo num único espaço", explica à Time Out.

O apelo à imersão faz parte do propósito com que o Wheelhouse foi projectado. Corsini sempre sentiu falta de áreas de socialização, complementares aos estúdios das diferentes terapias. Aqui, não falta espaço. Chama-lhe "tea lounge", local onde os diferentes membros podem sentar-se, tomar um chá ou aproveitar a existência do Wheelhouse Café, onde são servidos sumos naturais, mocktails e uma menta vegana com inspirações globais.

A Caverna do Sal é a primeira porta que encontramos. As paredes iluminadas e a sensação de caminhar descalço sobre o sal dos Himalaias são só a primeira percepção desta sala. No interior, as sessões de haloterapia oferecem benefícios já conhecidos. Este sal em particular, presente no próprio ar que respiramos, oferece propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, entre outros.

Massagens relaxantes, tratamentos faciais, acupuntura e reiki são outros dos complementos. Mas é no estúdio principal que têm lugar as sessões de sound bath. A sala foi pensada ao detalhe para optimizar energias e potenciar a experiência, que dura cerca de 75 minutos. Sob o soalho de nogueira, há estímulos energéticos na forma de selenitas, turmalinas negras e quartzos. Durante a sessão, a meditação é conduzida por palavras, mas também taças tibetanas, entre outros instrumentos. No tecto, um sistema de luz composto por 18 LEDs reage ao som, proporcionando uma harmonia sensorial, mesmo de olhos fechados.

Além de um vasto menu de experiências holísticas, o Wheelhouse terá agenda própria, que não passará ao lado dos trânsitos planetários. Limpar energias indesejadas é o propósito dos workshops que vão brindar a chegada de cada signo. Nas chamadas noites sociais, o clube servirá de ponto de encontro com o simples pretexto de cimentar uma comunidade em torno do projecto. Acesso gratuito à Caverna do Sal, música ao vivo, leituras de tarot e massagens vão fazer parte do pacote.

As aulas e workshops individuais variam entre os 11€ e os 55€, os tratamentos vão dos 88€ aos 155€, os serviços de haloterapia dos 33€ e 44€ e os tratamentos de "cura energética" começam nos 55€ e podem chegar aos 155€. Contudo, Chris Corsini defende a existência de dias de esforço financeiro reduzido, logo, com preços mais em conta.

De portas abertas desde Junho, a abertura oficial acontece no próximo fim-de-semana. Serão dois dias abertos com o melhor que o Wheelhouse tem para proporcionar. Na sexta-feira, 12, a partir das 19.00, há flash nail art com a Nail Core Studio, leituras de tarot, massagens na Caverna do Sal e sessões de contos, até às 22.00. Destaque ainda para as sonoridades do duo português Ohxalá, que actua até às 22.30. As actividades serão gratuitas. A dose repete-se sábado, 13, a partir das 10.00, ainda com poesia mística e uma jam session, entre outras actividades programadas. Entre as 11.00 e as 15.00, destaque ainda para as sessões com o projecto Alpha Waves Experience, que junta art e neurociência, e a MuLabs, que liga luz e bem-estar através experiências imersivas.

Rua do Conde, 9 (Janelas Verdes). Ter-Sex 08.00-22.00, Sáb 10.00-22.00

