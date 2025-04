Wild Wild West: este Verão, as manas Latitid levam-nos numa road trip pela América

À boleia do lançamento da nova colecção da marca portuguesa de swimwear, falámos com as criadoras Marta e Inês Fonseca.

A volta ao mundo começou há 12 anos no Porto. Desde então, passou por destinos como Barcelona, Londres, Istambul, Capri, Cuba, Cidade do Cabo, Los Angeles, Tóquio ou Rio de Janeiro. Este ano, Marta e Inês Fonseca – as irmãs que em 2013 criaram a marca de swimwear Latitid, 100% produzida em Portugal – marcaram viagem para os Estados Unidos com uma colecção que não é só um destino: é uma road trip dividida em quatro momentos, cada um com o seu respectivo lançamento ao longo dos próximos meses. Primeira paragem? O Oeste.

Em Greetings from the Wild West (assim foi baptizado o primeiro drop da colecção de 2025, Fast Lane), o imaginário cowboy está por todo o lado: nos tons arenosos, nas costuras em contraste e nos decotes a fazer lembrar bandanas ao pescoço. Há padrões de zebra, do pôr-do-sol no deserto ou a recriar a ganga e multiplicam-se os motivos dos filmes Western – chapéus de vaqueiros, crachás de xerifes, ferraduras, cabeças de gado, cactos ou botas texanas.

Os mesmos símbolos foram usados pela designer de jóias Juliana Bezerra, que criou uma colecção-cápsula de colares, brincos, anéis, pulseiras de tornozelo e amuletos, em prateado e dourado (35€-80€), para acompanhar os novos fatos-de-banho e biquínis da Latitid, bem como os sacos, os lenços e pareos e, a grande novidade do ano, os mini-calções justos de lycra.

"É, sem dúvida, a minha colecção preferida", afirma Inês, o lado mais prático desta dupla de irmãs do Porto, responsável pela gestão, lojas e recursos humanos. Marta, por outro lado, criativa e sempre em cima do design e da comunicação da marca, não esquece a linha de 2021. "Estávamos em pleno Covid e não havia destino. Nesse ano, a inspiração foram as pessoas, foi a mulher."

Para este Verão, Marta focou-se nas tendências que os grandes desfiles de Paris, Londres ou Nova Iorque apresentaram: "O Western está um bocadinho em todo o lado." Modas à parte, fundamental é surpreender. "Esta já é a 13.ª colecção, tentamos que haja sempre novidade e nunca aquela sensação de 'já vi isto'. No ano passado, a inspiração foi o Rio de Janeiro, que era um bocadinho mais comercial. Agora temos uma colecção muito mais inesperada e appealing, e esse esforço vê-se na parte criativa, mas também nas peças", continua.

As irmãs Inês e Marta Fonseca, da Latitid

Só este primeiro lançamento tem 13 modelos novos, cada um disponível em três a quatro variações de cor. "Fazemos moldes novos, de raiz, todos os anos. Para a fábrica, essa gestão é difícil, mas tem de ser. E fazemos testes super apertados de qualidade." A produção continua a ser um dos maiores desafios desta dupla, que já conta com uma equipa fixa de cerca de dez pessoas e que tem diversificado a oferta com colecções de criança e de adolescentes e ainda uma linha de roupa de desporto.

E há que acompanhar o ritmo alucinante do mercado: se quando apareceram, havia poucas marcas de swimwear 100% portuguesas e o negócio era sazonal, a realidade hoje é outra. "Quanto mais marcas há, mais puxam umas pelas outras e o consumo aumenta – isso é óptimo", afirma Inês. "Mas este é um negócio cada vez menos sazonal e temos de trabalhar com um ritmo muito acelerado, não tem nada a ver com quando começámos", continua. "O lançamento da colecção em drops alimenta o bichinho. O Verão em Portugal é muito comprido – temos de apresentar sempre novidades, para as pessoas não nos esquecerem."

Se a clientela espera agora o que Fast Lane ainda tem para dar (vêm aí mais fatos-de-banho e biquínis, mas também uma linha de roupa em ganga leve), as irmãs Fonseca já estão num futuro bem mais longínquo. "A colecção de 2026 já está na fábrica; a de 2027 já está na cabeça", diz Marta, sem adiantar os destinos que serviram de inspiração para os próximos anos.

Entre as novidades ainda para este ano está a nova pop-up do CascaiShopping e a primeira presença numa feira internacional, para expandir a marca no estrangeiro. Tem sido uma longa viagem.

Lisboa: Embaixada, Praça do Príncipe Real 26, Seg-Sáb 12.00-20.00, Dom 11.00-19.00; Porto: Rua da Esplanada do Castelo 107. Seg-Sáb 10.30-19.30; Cascais: CascaiShopping. Todos os dias 10.00-23.00

