Wine Hour at Home promove copo virtual ao fim do dia

O projecto Wine Hour at Home, uma parceria entre a Chefs Agency e a Martins Wine Advisor, surgiu de forma a que todos os portugueses possam juntar-se, ainda que virtualmente, para um copo de vinho. "Estamos, mais do que nunca, a precisar de momentos de descontracção para sobreviver à ansiedade social do momento", explica Adriana Fournier, directora de eventos da Chefs Agency.

Os "encontros" acontecem às 18.00 no Instagram (@winehourathome), duas a três vezes por semana, e contam sempre com a presença dos produtores. Cada produtor "será convidado a abrir uma garrafa especial, a prová-la e a comentá-la, e o wine advisor Cláudio Martins e o sommelier Rodolfo Tristão darão os seus inputs", lê-se em comunicado.

Loic Pasquet, de Bordéus (França), ou Dominik Huber, de Priorat (Espanha), são alguns dos produtores internacionais confirmados para os próximos tempos – Dirk Niepoort foi um dos convidados que já passou por lá. E se não tiver aquelas garrafas em casa, pode sempre tratar logo da encomenda na vivino.com ou na vinha.pt.

+ Entregas de vinho ao domicílio para que o copo nunca fique vazio