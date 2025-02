‘Wolfheart’ faz 30 anos e os Moonspell vão tocá-lo ao vivo na íntegra

A banda de Fernando Ribeiro vai tocar o seu disco de estreia na íntegra a 31 de Outubro, na Sala Multiusos do LAV.

A noite de Halloween deste ano vai ter banda sonora especial. Os Moonspell voltam a tocar em Lisboa, no LAV – Sala Multiusos, para celebrar três décadas do seu primeiro disco, Wolfheart, um marco do metal gótico nacional, tocando-o na íntegra.

O evento, baptizado Halloween United, vai acontecer no dia 31 de Outubro, e conta ainda com a presença dos suecos Dark Tranquillity, convidados especiais e velhos companheiros de estrada dos Moonspell.

A abrir a noite vão estar os Sinistro, um dos principais representantes do doom metal lusitano, editados pela Alma Mater Records, o selo fundado pelo vocalista Fernando Ribeiro (que vai buscar o nome, precisamente, a um dos temas de Wolfheart). Os concertos serão intercalados com animação temática a anunciar brevemente.

Editado em Janeiro de 1995 pela alemã Century Media, Wolfheart marcou uma mudança na sonoridade inicial da banda, que já tinha lançando o EP Under the Moonspell em 1994, e catapultou-a para uma carreira internacional ímpar para uma banda do género em Portugal (Irreligious, de 1996, daria outro grande impulso). Da formação de então, sobram Fernando Ribeiro e os guitarristas Pedro Paixão e Ricardo Amorim.

LAV – Lisboa ao Vivo. 31 Out (Sex). 20.30. 35€

