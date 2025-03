Woo-hoo. Blur e Sakamoto marcam estreia do novo canal Filmin Music

A partir de 13 de Março será mais fácil encontrar produções com o selo música no catálogo da Filmin. Entre filmes-concerto, documentários ou ficção, a plataforma de streaming acrescenta ao catálogo o seu 16.º canal, inteiramente dedicado à música. Com a chegada do Filmin Music estreiam também o documentário Blur: To The End (2024) e o filme-concerto Blur: Live at Wembley Stadium (2024), assim como o concerto intimista Ryuichi Sakamoto: Opus (2023) e o documentário Ryuichi Sakamoto: Coda (2017).

Os Blur foram uma das bandas que marcaram uma espécie de era dourada no cenário musical britânico, tornando-se uma das bandas pioneiras do movimento que ficou conhecido como britpop, rivalizando com Oasis. E após um hiato de oito anos regressaram em 2023 com o álbum The Ballad of Darren. Blur: To The End documenta a reunião ao longo de um ano, com imagens raras e entrevistas com os membros Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree, numa produção realizada por Toby L., o mesmo nome que assina Blur: Live at Wembley Stadium. Um espectáculo em que os Blur subiram ao palco da mítica arena para, em frente a 150 mil fãs, cantar novos e velhos temas, como “Song 2” ou “Girls & Boys”.

©DR 'Ryuichi Sakamoto: Opus'

A outra figura em destaque no lançamento do Filmin Music é o compositor japonês Ryuichi Sakamoto, que morreu em 2023. Nesse mesmo ano, estreou a sua última performance, na forma de um concerto intimista registado em Ryuichi Sakamoto: Opus, filmado pelo filho Neo Sora. Os únicos elementos em cena são Sakamoto e o seu piano, e o repertório escolhido abrange temas que vão dos tempos em que integrou a banda Yellow Magic Orchestra até às composições para a sétima arte, com destaque para a banda sonora do filme O Último Imperador, que lhe valeu um Óscar. A Filmin recebe ainda Ryuichi Sakamoto: Coda, que acompanha a carreira do compositor, desde o sucesso no género techno pop, não ignorando a sua luta contra a energia nuclear, após o acidente de Fukushima, em 2011.

"Os grandes amantes de música vão poder encontrar tudo no mesmo local"

Estes quatro novos títulos juntam-se a outros que já habitam no catálogo da Filmin e que a partir de dia 13 estarão integrados no novo canal. É o caso de biopics como The Doors: O Mito de uma Geração (1991), de Oliver Stone, ou Control (2007), de Anton Corbijn, sobre a vida de Ian Curtis, vocalista dos Joy Division; ou mesmo produções portuguesas que aqui encontraram o seu espaço, como Phil Mendrix (2015), de Paulo Abreu, Uma Árvore no Largo – O Retrato da Comunidade no Bons Sons (2019), de Tomás Quitério, Ela é uma Música (2019), de Francisca Marvão, Fados (2007), de Carlos Saura, entre outros.

©DR Ela é Uma Música (2023), de Francisca Marvão

“Nós já estávamos a pensar fazer o canal, até mesmo com o propósito de organizar e dar a conhecer todas as obras que temos relacionadas com música na plataforma”, diz à Time Out João Vintém, consultor editorial da Filmin que, à boleia destes quatro filmes que chegam agora à plataforma, considerou ser esta “altura ideal para criar o canal”.

“O canal serve para mostrar aos subscritores que temos ainda mais filmes sobre música e é uma forma de os organizar”, explica. Dentro do canal Filmin Music poderemos ainda encontrar diversas secções, como uma dedicada à música da lusofonia, outra dedicada às bandas sonoras de filmes icónicos ou uma especializada em biopics. “Em vez de as pessoas terem as coisas relacionadas com música espalhadas pela plataforma, os grandes amantes de música vão poder encontrar tudo no mesmo local”, descreve João Vintém. Em breve, adianta, o catálogo será engordado com mais títulos musicais, entre eles Lolo & Sosaku: The Western Archive (2024), de Sergio Caballero (director do festival Sónar), documentário sobre este duo de artistas sonoros que percorrem o deserto em busca de objectos que lhes permitam criar instalações sonoras.

Sobre o espaço que a Filmin dá às produções nacionais, João Vintém revela que há um interesse crescente dos criadores portugueses na Filmin: “Seja sobre música ou não, nós temos cada vez mais criadores a contactar a Filmin. Quando não têm um espaço, seja de distribuição comercial, ou não tenham sido selecionados em festivais, eles vêm na Filmin um espaço onde podem mostrar as suas obras. Por exemplo, o Ela é uma Música é um pequeno sucesso dentro da plataforma dos documentários musicais”.

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram