World Padel Tour passa por Cascais

O World Padel Tour anunciou esta quarta-feira o calendário para a maior competição de padel do mundo. O circuito, que arranca a 5 de Abril em Madrid e se estende por 18 etapas, passará por Portugal no Verão. A vila de Cascais, entre 30 de Agosto e 5 de Setembro, será palco de um dos cinco Masters da competição.

Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira, que terão novas parceiras, são as duas jogadoras portuguesas com entrada directa assegurada no quadro principal das diferentes etapas e com maior probabilidade de chegar mais longe.

No ano passado, Sofia Araújo marcou presença no Master Final, torneio final do circuito que reúne os 16 melhores jogadores e jogadoras. Por sua vez, este ano, Ana Catarina Nogueira fará dupla com a argentina Cata Tenorio, antiga número um do ranking.

Depois de Portugal, o World Padel Tour passa por Itália, Espanha, Suécia, Argentina e México. O Master Final joga-se entre 16 e 19 de Dezembro, novamente na capital espanhola.

