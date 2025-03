World Press Photo premeia fotógrafa portuguesa Maria Abranches

Maria Abranches é uma das vencedoras do World Press Photo 2025. A fotógrafa portuguesa foi distinguida na categoria de Histórias.

O trabalho premiado, intitulado “Maria”, foca-se na vida de Ana Maria Jeremias, que vive há 40 anos em Portugal. Esta é uma empregada doméstica e cuidadora que foi traficada de Angola aos nove anos, sob falsas promessas de acesso à educação.

A reportagem fotográfica – que já tinha sido destacada no festival italiano Cortona On The Move e nos Prémios Novos Talentos FNAC – procura mostrar a realidade de inúmeras mulheres que dedicam a vida ao trabalho doméstico em condições precárias e muitas vezes invisíveis. Maria Abranches conquistou o prémio na categoria Histórias, na região Europa.

Com formação inicial em arquitectura, a fotógrafa mudou de rumo ao ingressar na Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa. A sua passagem pelo jornal Público, onde fez estágio em fotojornalismo, foi decisiva para a escolha da sua trajetória profissional. Desde então, tem colaborado com meios como a agência Reuters, o jornal The Guardian e a Fundação Calouste Gulbenkian, sempre com um olhar atento às questões sociais e históricas.

A distinção no World Press Photo coloca Maria Abranches entre os 42 vencedores regionais do concurso e faz dela finalista para “a fotografia do ano”, cujo vencedor será anunciado a 17 de Abril.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook