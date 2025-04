Xutos & Pontapés, Mão Morta e Seun Kuti vão dar concertos gratuitos no Seixal

A música vai voltar a soar no Parque Urbano do Seixal. Entre os dias 30 e 31 de Maio, o Festival do Maio regressa para a sexta edição, com um cartaz que conta com bandas como Xutos & Pontapés, Mão Morta, Linda Martini, Capicua ou Seun Kuti.

Este ano, o festival divide-se em dois momentos. A sexta-feira, dia 30, é dedicada ao rock nacional, com um alinhamento encabeçado pelos Xutos & Pontapés, que celebram 40 anos de Cerco, álbum que nos ofereceu faixas como "Homem do Leme".

Essa data contará ainda com duas outras instituições do rock nacional, Mão Morta e Linda Martini, que, este ano, editaram os álbuns Viva La Muerte e Passa-Montanhas, respectivamente.

O sábado põe de parte a distorção das guitarras e oferece uma proposta mais diversificada. O rapper brasileiro Criolo, Seun Kuti & Egypt 80 – filho do lendário artista nigeriano Fela Kuti – e Capicua, que editou o seu quarto disco, Um Gelado Antes do Fim do Mundo, em final de Maio, assumem as atenções em cima de palco.

Para além dos concertos, o Festival do Maio 2025 mantém a componente artística e literária com "O Poema é uma Arma", um espaço dedicado a videopoemas que reforçam a importância da palavra enquanto forma de resistência e expressão.

A entrada é gratuita – sujeita à lotação do recinto – e a abertura de portas acontece às 19.00.

Parque Urbano do Seixal. 30-31 Mai (Sex-Sáb). 19.00. Entrada gratuita

