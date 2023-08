YA Book Party chega à Amadora com programação para jovens adultos

Foi no início do ano que a Penguin Random House anunciou a Bold Reads, uma página de Instagram para promover a leitura entre os chamados jovens adultos [entre o final da adolescência e os 25, 30]. Agora, está a chegar a “primeira festa YA com o apoio da Bold Reads”. Com organização de The Book Company, a unidade de eventos e novos negócios do grupo editorial, a Amadora YA Book Party terá lugar no próximo dia 9 de Setembro, a partir das 20.30, na Biblioteca Municipal. A entrada é livre.

“A ideia surgiu por termos detectado no mercado a necessidade de dar espaço a esta categoria emergente em formatos pouco convencionais quando se fala de literatura. O público YA, maioritariamente gen-Z, é um público que necessita de mais atenção e de respostas mais adequadas às suas necessidades e vontades”, diz Rodrigo Manhita, que faz parte do departamento de Marketing e Comunicação da Penguin e assina a direcção criativa da Bold Reads. “Com o resto do mercado cultural (filmes, música, etc.) a actualizar-se, não podemos ficar para trás. Temos de dar resposta à demanda de mais interactividade, dinamismo e inclusão que o público pede.”

Além de uma feira do livro, conte também com uma feira de marcas independentes, como Carolina Bookworm, Mystical Candles, Walk in the Forest, Tricky Stitches e Bookchic Boutique. Mas, atenção, a programação não se fica por aí. Haverá street food (está já confirmada a presença do café Yohoshiro, com venda de bubble tea), animação musical com o grupo de dança Heart Gun, que faz covers de k-pop, e várias actividades, desde jogos a quizzes. Pelo meio, Rodrigo Manhita promete muitas outras surpresas: uma “vidente dos livros” e prémios, por exemplo. Num exclusivo, está também previsto o lançamento de Ganandrya: A Maldição de Sangue, A. R. Ruano, com presença da autora e sessão de DJ. O livro estará à venda no local, dois dias antes de chegar às livrarias.

“A entrada é totalmente livre e gostávamos muito de repetir este evento, dependendo de como correr. Mas, sendo a Amadora um município tão jovem, tenho a certeza que será um sucesso. Estamos a trabalhar para isso”, remata Rodrigo, que convida o público a estar atento à página de Instagram da Bold Reads, onde vão ser partilhadas mais informações sobre o evento.

Biblioteca Municipal da Amadora. Sáb 9. 20.30. Entrada livre

