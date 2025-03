Yoga, pilates, meditação e psicoterapia. Nesta Sala, cabe isto e muito mais

É fácil dar com esta Sala – ou melhor, com A Sala, como orgulhosamente se escreve sobre um dos arcos, logo à entrada do espaço. Em frente à Assembleia da República, o espaço apresenta-se como um wellness hub, um centro de bem-estar, em bom português. Ao contrário do edifício que se ergue do outro lado da rua, aqui o stress e a tensão ficam à porta, ou pelo menos vão-se libertando lentamente à medida que as actividades propostas vão relaxando corpo e mente.

"Temos vista para o Parlamento, bastante oportuna – um dos objectivos é precisamente democratizar o acesso a estas actividades e terapias", afirma Pedro Ramos, um dos mentores do espaço e também professor de yoga. A prática, com diferentes versões (incluindo o bikram yoga), é a que mais ocupa o estúdio principal, mas não é a única. Há aulas de pilates, meditação, ginástica e até mesmo de alongamentos.

"No fundo, o nosso conceito assenta em três vértices: aulas, terapias e reserva de espaços para profissionais. É por isso que nos designamos wellness hub, porque é algo quase circular. As pessoas vêm a uma aula de yoga ou pilates e podem depois se calhar podem experimentar um dos nossos outros serviços. E damos resposta tanto a pessoas e pacientes como aos próprios profissionais, que podem trabalhar aqui. Sobretudo hoje, com esta crise [imobiliária] enorme, também quisemos ter essa resposta", continua Pedro.

Continuamos a conhecer os cantos à casa – uma pequena sala, normalmente usada para consultas de nutrição, naturopatia e fitoterapia; uma outra especialmente insonorizada para receber sessões de psicologia, psicoterapia e mindfulness; um gabinete de massagens que também pode receber sessões de reiki e, por fim, um pátio nas traseiras, que no Verão promete exibir tons bem mais verdes.

Além de um calendário de aulas semanal e dos espaços que podem ser alugados por diferentes profissionais, A Sala conta ainda com uma bolsa de terapeutas com quem colabora frequentemente. "Eles não estão cá todos os dias, mas se alguém solicitar, nós fazemos a ponte. No fundo, facilitamos esta aproximação para quem precisa de um terapeuta", explica Daniela Siragusa, a outra responsável pelo espaço e que anteriormente já o explorava, mas como restaurante.

Na verdade, estavam ambos relacionados com a restauração. Daniela tinha trocado o cinema por uma petiscaria algarvia, que acabou por fechar há dois anos. Pedro, por sua vez, começou por trabalhar em televisão, encontrou o yoga a meio caminho e acabou por abrir um café em Lisboa, que entretanto também já fechou – O das Joanas, no Intendente. No final, uniram esforços para dar uma nova vida ao espaço de São Bento.

O público tem sido uma mistura de estrangeiros a viver em Lisboa e locais que privilegiam a conveniência. Mas mais do que um lugar sofisticado, pensado para inspirar publicações no Instagram, Daniela e Pedro querem criar laços com a comunidade em volta. "Não queremos que ninguém se sinta excluído por ser português. Sabemos que há pessoas que se coíbem de ir a uma aula de yoga, a um espaço novo, porque simplesmente toda a comunicação, desde a entrada até à saída, é em inglês. É isso que não queremos que aconteça", explica Pedro.

"E que seja tudo muito a pensar nos canais digitais, para ser bonito. Preocupamo-nos com isso, temos um espaço bonito, simples, também para abranger toda a gente e para ninguém pensar: isto se calhar não é para mim. Criámos um espaço funcional, acessível a todos e onde o foco está nas terapias", remata Daniela.

No futuro, a dupla quer reforçar o compromisso social e com a comunidade dando acesso a actividades e terapias a preços especiais, em casos de carência financeira. A agenda é outra das linhas da frente. A Sala vai promovendo alguns eventos que convidam o público a conhecer os potencial do espaço. O próximo está marcado para dia 8 de Março, à tarde. Um workshop de respiração "consciente e conectada" com imersão em banheira de gelo. Custa 55€ (45€ para mulheres). Quanto às aulas regulares, custam 16€ individualmente, mas os pacotes e passes variam entre os 39€ e os 78€.

Rua Correia Garção, 11 (São Bento). 928 152 582

