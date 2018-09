Yoga, teatro e música: um dia de festa no Largo da Graça

O Largo da Graça vai ser palco de festa já este sábado. As razões são simples: o Instituto de formação, Investigação e Criação Teatral (IFICT) mudou de instalações e vai mostrar ao público o que de melhor sabe com um dia de espectáculos, animação de rua e aulas livres para quem se quiser aventurar nas lides teatrais.

Um salto do castelo para a nova morada na Bica do Sapato foi o suficiente para impulsionar este festim do IFICT, a escola que oferece formação nas artes do espectáculo há cerca de 30 anos. E qual é a programa das festas? Ora bem, começa pela fresca às 10.00 e dura até o sol se pôr, às 20.00, sempre com actividades para toda a família.

O dia arranca com uma aula de yoga, e não precisa de ter grande experiência – a sessão é adaptada a todos os níveis de exercício. E sem perder mais tempo siga logo para uma experiência de canto com direcção de Yara Gutkin e Chiara Pellegrini, às 10.30.

E não vai faltar um momento teatral: o primeiro acontece às 11.30 com a peça O Pássaro (textos de Sophia de Mello Breyner e Manuel António Pina). Mais tarde, às 18.00, pode assistir a Cabaret Confess, peça construída a partir do texto Teatro de Adolfo Gutkin.

Entre as 12.30 e as 17.30, pode alinhar em pequenas aulas de performance dadas pelos professores da IFICT que põem a descoberto as técnicas de actuação num palco partilhado. A fechar o evento, há um concerto com Carlos Gutkin, Kent Queener, Yara Gutkin, Diogo Picão, Jacqueline Mercado e Rui Meira.

A festa é de entrada livre, basta aparecer no largo.

+ Coisas para fazer na Graça