Zeca Afonso volta a ser escutado, discutido e celebrado em Lisboa

Vejam bem, há uma nova oportunidade de celebrar a música de Zeca Afonso, em Lisboa. Foi anunciada esta quarta-feira, o ciclo “José Afonso – Utopia”, uma iniciativa que pretende homenagear e revisitar a obra do autor de “Grândola, vila morena”, através de tertúlias, cinema documental e música ao vivo. Organizado pela Editora Mais 5, com o apoio do Montepio Associação Mutualista e da Associação José Afonso, o programa decorre em três datas distintas entre Julho e Agosto, sempre no Espaço Atmosfera m Lisboa, na Rua Castilho, às 18.30.

A primeira sessão, marcada para 30 de Julho, é dedicada à apresentação da reedição do álbum Como Se Fora Seu Filho, originalmente lançado em 1983. Nesta tertúlia, conduzida pelo editor Nuno Saraiva, propõe-se uma conversa sobre a actualidade do pensamento humanista de José Afonso, a função social da música e o papel dos artistas no mundo contemporâneo. O público terá também oportunidade de ouvir a nova masterização do disco, agora disponível em vinil, trabalhada por Florian Siller.

Segue-se, a 20 de Agosto, a exibição do documentário Andarilhar, realizado por Abel Rosa e filmado em Abril de 2024, durante uma residência artística no Faial. O filme procura reimaginar o legado de José Afonso 50 anos após a Revolução dos Cravos, com direcção musical de Tiago Correia-Paulo e interpretações de artistas como PS Lucas, Lavoisier, Nástio Mosquito, Selma Uamusse e Nacho Vegas. O ponto de partida é o emblemático concerto do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em Janeiro de 1983.

O ciclo encerra a 27 de Agosto com a projecção do filme-concerto Wanderer Songs, gravado ao vivo no Teatro Faialense. Trata-se de uma extensão performativa do processo documentado em Andarilhar, com o mesmo colectivo artístico a reinterpretar temas de José Afonso a partir de uma perspectiva contemporânea. Uma oportunidade para quem não assistiu à actuação no Tivoli, em Lisboa, no início deste ano.

Este ciclo insere-se na missão da Editora Mais 5 de recuperar e revalorizar a discografia de José Afonso, actualmente em processo de reedição integral, tornando-a mais acessível às novas gerações. Para além de Como Se Fora Seu Filho, estão já disponíveis títulos como Cantigas do Maio, Venham Mais Cinco, Coro dos Tribunais e o registo Ao Vivo no Coliseu, de 1983. Até ao final do ano, será também editado Galinhas do Mato, último álbum do músico.

Espaço Atmosfera m Lisboa (Rua Castilho 5). 30 Jul, 20 Ago e 27 Ago (Qua) 18.30. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp