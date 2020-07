Zoo de Lisboa assinala Dia dos Avós com desconto em kits de apadrinhamento

O Dia dos Avós está quase aí: em Portugal comemora-se a 26 de Julho. Para assinalar a data, o Jardim Zoológico de Lisboa convida todas as famílias a conhecerem as histórias dos “avós zoológicos”, que habitam no parque há várias gerações e vão poder ser apadrinhados com 50% de desconto entre os dias 20 e 26.

“Hoje como mães e amanhã como avós, cabe às progenitoras do Jardim Zoológico a importante missão de dar início à cadeia reprodutiva responsável pela sobrevivência da própria espécie”, lê-se em comunicado do parque, que colabora com vários programas de reprodução de espécies ameaçadas e acaba de anunciar um desconto de 50% no programa de apadrinhamento individual do chimpanzé, macaco-aranha e pinguim-do-cabo.

Sabia que os padrinhos do Zoo têm várias contrapartidas, incluindo descontos e bilhetes para visitas? Só tem de decidir que espécie quer apadrinhar. Entre os chimpanzés do Jardim Zoológico, há uma avó já com três filhos e quatro netos. Já na família dos macacos-aranha, existe uma avó com três descendentes e um neto. E na dos pinguins-do-cabo, que acasalam para toda a vida, é possível observar um casal de avós com quatro netos – o mais novo nasceu em Janeiro deste ano.

Ainda esta semana, o Jardim Zoológico lança uma nova série de directos: as “Quartas-Feiras Selvagens”, para ver no canal de Youtube de 22 de Julho a 26 de Agosto, pelas 14.30.

+ Filme a sua vida a 25 de Julho e faça parte de um documentário histórico

Share the story