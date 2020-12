Zoo de Lisboa propõe viagem virtual pela conservação da biodiversidade

O Dia Mundial da Conservação da Vida Selvagem celebra-se esta sexta-feira. Para assinalar a efeméride, o Zoo de Lisboa convida as famílias a juntarem-se no fim-de-semana para um “Directo com o Biólogo”.

Sensibilizar para a importância de salvaguardar a biodiversidade mundial. É com esta intenção que todos os anos, desde 2012, se celebra o Dia Mundial da Conservação da Vida Selvagem, a 4 de Dezembro. Para se juntar às comemorações, o Jardim Zoológico de Lisboa preparou um programa especial para sábado, dia 5. Numa viagem virtual de África ao Sudeste Asiático, poderá aprender mais sobre as principais ameaças que a vida selvagem enfrenta actualmente e como a conservação da biodiversidade está nas mãos de todos.

A partir do canal de Youtube do parque, será possível aprender mais sobre biodiversidade e conservação com um biólogo, que estará em directo a partir das 15.00, já este sábado, 5 de Dezembro. Mas há mais boas notícias. Entre 5 e 31 de Dezembro, numa compra de valor igual ou superior a 30€ na Loja do Zoo, tem direito à oferta de um bilhete de criança, com validade até 31 de Maio de 2021.

“Lembrando também que o Natal se aproxima, o Jardim Zoológico propõe um conjunto de presentes que não vai querer que faltem no seu sapatinho e no daqueles de quem mais gosta. Peluches, cadernos, jogos e livros, são algumas das sugestões que o Zoo preparou para si”, lê-se no site do Zoo, que o convida a fazer parte da conservação de tigres, girafas, leopardos, pinguins e outras espécies pelo mundo fora. “Dos presentes mais práticos aos mais emocionais como o Apadrinhamento Individual, bilhetes ou programas especiais, ao comprar na Loja do Zoo está também a apoiar os programas de conservação em que o Jardim Zoológico participa no habitat natural.”

Se preferir comprar apenas entradas para o Zoo, é possível usufruir de 15% de desconto nos bilhetes online até 31 de Dezembro.

Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Sex 10.00-18.00. A partir de 14,50€ (12,33€ online até 31 de Dezembro).

