Zoo de Lisboa reabre ao público esta semana com novas regras

O Jardim Zoológico de Lisboa, fechado há quase dois meses, reabre esta sexta-feira. As apresentações e atracções mantêm-se temporariamente encerradas e os visitantes são aconselhados a circular de máscara.

A morada mais selvagem de Lisboa reinventou-se nestes últimos meses para marcar presença na vida de famílias, alunos e professores, através de diferentes conteúdos em várias plataformas. Agora está prestes a abrir portas, já nesta sexta-feira, 8 de Maio, mas com regras diferentes.

“Até agora o Zoo correspondeu sempre às directrizes emanadas pela Direcção-Geral da Saúde, implementando as regras de segurança e higiene recomendadas. No processo de reabertura, as mesmas recomendações serão tidas em conta e aplicadas às diferentes situações vividas no parque”, assegura-se em comunicado do Jardim Zoológico, que mesmo encerrado manteve a sua missão fora de portas, através da contínua colaboração em programas de conservação no habitat natural e em acções de educação e sensibilização de famílias, bem como da comunidade escolar.

A partir de 8 de Maio será possível voltar a visitar o Zoo, mas recomenda-se o uso de máscaras comunitárias e o respeito pelas orientações da DGS relativamente ao distanciamento e à etiqueta respiratória. Numa primeira fase, a loja do Zoo, continua encerrada, e as apresentações e atracções, como o espectáculo dos golfinhos, suspensas.

O Jardim Zoológico – que funciona sobretudo como um centro de conservação, reprodução e reintrodução de espécies em vias de extinção – foi o primeiro parque com fauna e flora da Península Ibérica e acolhe actualmente cerca de dois mil animais, pertencentes a cerca de 300 espécies. No próximo dia 28 de Maio, celebra 136 anos.

