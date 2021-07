Zoo de Lisboa tem novas crias de suricata e muitas outras surpresas

O Dia Mundial dos Avós assinala-se todos os anos a 26 de Julho. Para comemorar a efeméride, o Jardim Zoológico de Lisboa programou um fim-de-semana de actividades para todas as idades, que incluem uma visita à instalação onde se encontram as duas novas ninhadas de suricata. As crias, nascidas há menos de um mês em túneis construídos no subsolo, onde permaneceram durante as primeiras semanas de vida, começam agora a explorar o novo território sob o olhar atento dos restantes membros do grupo.

Este sábado, 24 de Julho, para além de ser desafiado a conhecer os novos inquilinos da morada mais selvagem da cidade, poderá aventurar-se em família e descobrir curiosidades sobre os animais com mais idade do Jardim Zoológico. De pista em pista, terá oportunidade de conhecer, por exemplo, a Nina, a elefante mais velha da sua manada. Já no átrio da Quintinha do Lidl, avós e netos são convidados a tirar uma fotografia juntos para acrescentar novos sorrisos ao álbum de família.

No dia seguinte, 25 de Julho, entre as 11.00 e as 17.00, o espaço MEO Kids Camp, localizado na área de acesso livre, junto ao coreto, convida a conhecer o projecto “Estou aqui” da PSP e a reviver jogos tradicionais. Ainda neste dia, logo pela manhã, os visitantes terão a oportunidade de ouvir o animado grupo de metais da Banda Sinfónica da PSP que fará dançar os visitantes dos zero aos 100.

Jardim Zoológico de Lisboa, Praça Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-20.00. 13,38€-21,38€.

