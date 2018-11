Suspensórios amarelos, papillon florido, camisa às bolas e uma tatuagem – é este o retrato do Basílio, um bon-vivant emigrado que voltou às origens para montar o seu negócio. O primo do Nicolau e da Amélia abriu na Rua dos Bacalhoeiros e, ao contrário destes, não tem menu de brunch. A aposta está numa ementa renovada com pratos mais compostinhos inspirados nas cozinhas do mundo, das bowls aos hambúrgueres, e mais opções vegetarianas. Também o menu de panquecas mudou, agora com uma salgada, e mais sobremesas - o quadrado de manteiga de amendoim é o pecado da carta.