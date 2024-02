A Time Out diz

Em 2020, o célebre restaurante Dinastia Tang, como outros negócios na Rua do Açúcar, em Marvila, foi forçado a fechar por recusa do senhorio em renovar o contrato de arrendamento. Quatro anos depois, voltou a abrir portas, mais sofisticado do que nunca. Apesar de o espaço ser agora mais pequeno, o restaurante ganhou uma esplanada com lugar para cerca de 40 comensais. Outros tantos podem sentar-se no interior. E a decoração, inspirada no design de Xangai dos anos 1920 e 1930, merece, por si só, a visita. Como acontecia em Marvila, a maior parte dos pratos são da região de Cantão, “e depois há pratos picantes de Sichuan, e adocicados da zona de Xangai e Suzhou”. Alguns dos favoritos mantêm-se, como o robalo agridoce, o frango Sichuan e o porco às tiras com crepes. Nas novidades destacam-se os dim sum, em particular os de camarão trufado com tinta de choco, e os vegetarianos; e a massa de arroz salteada com vaca.