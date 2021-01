Mercearia Comvida

Chama-se Comvida, fica em Oeiras, e é uma mercearia e cafetaria que quer promover uma cozinha e consumos sustentáveis com produtos nacionais e sazonais -- aqui, só os cereais e o café (Sgt. Martinho) é que não são de produção local. A carta é minimalista, pensada para pequenos-almoços, snacks ou almoços, havendo sempre um prato da semana. É obrigatório provar o porridge com manteiga de amendoim, panquecas com molho de alfarroba, há também sempre um hambúrguer e os pães de fermentação natural da padaria Massa Mãe, em Benfica. Se não for para se sentar à mesa, pode ir só em modo compras e abastecer a despensa com produtos frescos na zona de mercearia deste espaço encabeçado por Sofia Oliveira e Fábio Gomes.