Na impossibilidade de abrirem portas a partir das 13.00, como ditam as novas regras do estado de emergência, a Musa não cruzou os braços e virou-se para a refeição da manhã: o pequeno-almoço. Mas a questão é que de pequeno tem pouco. O Pequeno Grande-Almoço acontece no domingo na Fábrica Musa, entre as 09.00 e as 12.00, e vão juntar-se de volta do fogão uma série de cozinheiros e outros tantos comensais para preparar um pequeno-almoço reforçado, que lhe vai encher as medidas até ao dia seguinte. Neste convívio “que se faz fora-de-horas, para não ser fora-da-lei”, segundo os próprios, servem-se pratos cheios com piadina de Bloody Mary, calzone carbonara, sandes de shakshuka, sandes de bacalhau à brás, bifana com cabeça de xara, gnocci no caldo de cabeça, croquetes de ragu à bolognesa, proteína da serra com puré de beringela, arroz frito de pato e tartes de chocolate branco e medronho. Pronto para um pequeno-almoço de campeões?