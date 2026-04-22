Pizza e vinho: quando a química fica séria

Há uns tempos, dissemos que na hora de combinar vinho e comida, há dois caminhos clássicos que podemos seguir: o da semelhança e o do contraste. Com a pizza não tem de ser diferente (e, não, pizza não vai bem só com refrigerantes ou cerveja): existe, aliás, uma química quase sexual quando abrimos o vinho certo para acompanhar uma fatia. Não é exagero: alguns vinhos conseguem tirar a pizza do lugar comum e transformar a refeição em algo mais especial, mais provocador, mais sexy. Sem mais delongas, vamos directo ao ponto porque sabemos que já estão curiosos: quatro pizzas clássicas e o que abrir com cada uma.

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