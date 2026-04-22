Pizza e vinho: quando a química fica séria

Margherita com branco
A Margherita é a "namoradinha" da Itália: simples, fresca, perfeita. Mas não se deixe enganar, ela não é fácil de parear com vinho. Exige o equilíbrio exacto entre a acidez e umami do tomate, a gordura da mozzarella e o aroma intenso do manjericão. O Pormenor Branco entra em campo para dominar a jogada. Com a mineralidade típica do Douro, este vinho age como um reflector, enaltecendo a frescura dos ingredientes sem os atropelar. Não é um branco magrinho: tem textura, identidade e presença para limpar o paladar e manter o jogo a rolar.
Pormenor Branco 2024 (PVP: 12.80€)