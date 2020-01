Pop-up Aconchego Carioca no Bairro do Avillez

É uma das mais icónicas e surpreendentes casas no Rio de Janeiro e é José Avillez que a acolhe num pop up no seu no Bairro do Avillez, que até 14 de Março será a mesa da chef Kátia Barbosa neste Aconchego Carioca. Bolinhos de feijoada, camarão com côco, bolinho de moqueca ou bolinho de arroz com caril são alguns dos argumentos que valeram à chef Kátia, jurada do programa de televisão "Mestre do Sabor", a distinção de um dos nomes mais respeitados da cozinha do lado de lá do Atlântico. Na carta estarão alguns dos pratos mais importantes do Aconchego Carioca do Rio e, na cozinha, a chef conta com a ajuda da filha, Bianca Barbosa. O pop-up, que terá música ao vivo às quintas, sextas e sábados, funcionará apenas no horário de jantar de terça a sexta. Aos sábados, excepcionalmente, será servida a tradicional feijoada à brasileira ao almoço.