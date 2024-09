O musical de Andrew Lloyd Webber, premiado com mais de 70 prémios de teatro, chega da Broadway a Lisboa. A partir da obra homónima de Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera passa-se em Paris do século XIX, onde “O Fantasma”, um génio musical, tenta atrair Christine Daaé, soprano da Ópera de Paris, para que esta se torne sua protegida. Resta saber se ela o seguirá.

Onde e quando?



O espectáculo vai ser apresentado no Campo Pequeno entre 15 e 27 de Outubro.

É a primeira vez em Portugal?



Este, sim. Pela primeira vez, a Broadway Entertainment Group traz a Lisboa a sua mais recente produção da obra de Webber. O elenco, bem como os cenários e os 230 figurinos, vêm directamente dos palcos de West End e da Broadway. Mas não é a primeira vez que a história do Fantasma da Ópera é contada por cá. Em 2019, também no Campo Pequeno, uma versão concerto da obra foi encenada por Pedro Ribeiro e contou com Sofia Escobar no papel de Christine Daaé.

Quando se estreou no West End?

A 9 de Outubro de 1986, Andrew Lloyd Webber assinou a primeira encenação de O Fantasma da Ópera. O musical foi apresentado no Her Majesty's Theatre, nomeado His Majesty's Theatre depois da coroação de Carlos III. Estreou-se na Broadway, em Nova Iorque, a 26 de Janeiro de 1988.

Que prémios já ganhou?

Dos mais de 70 prémios de teatro que a peça arrecadou desde a sua estreia, contam-se quatro Laurence Olivier, sete Tonys, e ainda um prémio Evening Standard Theatre, sete Drama Desk e cinco Outer Critics Circle.

A história é baseada em factos históricos?

Sim e não. A obra de Gaston Leroux, publicada em 1909, é ficcional, mas algumas partes são inspiradas em histórias reais. Entre elas, destacam-se a queda de um candelabro durante a apresentação da ópera Hellé, em 1896, no Palácio Garnier, que acabou por matar uma mulher e ferir várias pessoas. No local, estava Leroux a reportar o acontecimento para um jornal parisiense. Além disso, sempre existiram rumores de que um fantasma assombrava o teatro.

Ainda há bilhetes? Quanto custam?

Sim. O preço dos bilhetes varia entre os 39€ e os 125€.