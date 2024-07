Com texto e encenação de Jeanne Desoubeaux, este espectáculo é trazido a Portugal pela Compagnie Maurice et les autres, para o Festival de Almada. Parte do mito de Orfeu e Eurídice e da ópera de Christoph W. Gluck sobre o mito para criar uma peça que se move entre o canto e a representação. Em palco, Odette e Eugénie transitam de e para as personagens míticas.