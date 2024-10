Reabertura do Teatro Variedades

Durante o fim-de-semana, 5 e 6 de Outubro, há festa de entrada livre na reabertura do Teatro Variedade, fechado há 30 anos. Da extensa programação, destaque para duas peças de Ricardo Neves-Neves, Entraria Nesta Sala e The Swimming Pool Party (Sáb 17.00. 20.00), o concerto No Futuro Lisboa, com curadoria de Dino D'Santiago, às 21.30, com DJ Set de Mãe Dela a encerrar. Na rua, Tó Trips actua às 18.30.

No domingo há fado – Pedro Jóia e José Manuel Neto recebem Aurora – e teatro de revista, no Maria Vitória, DJ sets e, às 18.30, Expresso Transatlântico. Em ambos os dias dança e performance da Radar 360º e cinema no Capitólio, às 21.00: A Canção de Lisboa, sábado, e O Costa do Castelo, domingo. Os artistas LS e Mafalda MG vão estar a criar um mural no Parque Mayer e há ainda uma exposição "O Parque Mayer visto por Lauro António", que mostra imagens de repérage para um filme nunca realizado.

Parque Mayer. 5-6 Out 15.00. Entrada livre. Levantamento de bilhete, no próprio dia, a partir das 15.00, na bilheteira central do Parque Mayer. Cada pessoa pode levantar dois bilhetes para dois espectáculos