Facebook cria guia do Porto com a ajuda das comunidades locais

O Porto é um dos destinos preferidos dos turistas e pelas ruas da cidade ouvem-se idiomas dos quatro cantos do mundo. Quem nos visita vem à procura daquilo que de melhor temos: história, cultura, artes, comida e vinho. Temos de tudo, capaz de agradar a todos, e sabemos receber como poucos. Por causa de tudo isto, o Porto foi escolhido pela rede social Facebook para ter um guia bem completo sobre a cidade. Nele aparecem tascas e restaurantes icónicos, wine bars, museus, livrarias, jardins, galerias e muito mais. Depois do guia de Lisboa, lançado no ano passado, é tempo de explorar a Invicta.

Porquê? Porque "hoje o Porto é uma cidade num momento de particular ebulição, um ponto turístico aclamado pelo mundo fora e ao mesmo tempo, um espaço com uma complexa história social e urbana", dizem na página do Guia das Comunidades do Porto que já pode ser consultado online. "Esta dicotomia presente no dia-a-dia é reflectida neste guia, que apresenta as comunidades fervorosamente dedicadas à história esquecida e as que procuram os novos espaços que estão a alterar a paisagem da cidade. Este projecto pretende mostrar o Porto através desta experiência, dividido entre “Porto Tradicional” e “Porto Trendy”, uma perspectiva actual da cidade com contexto histórico", acrescentam.

Ou seja, no guia pode encontrar duas facetas da cidade: um Porto mais tradicional, onde lhe serão dadas sugestões para comer comida típica, para conhecer os bonitos azulejos das fachadas que tanto caracterizam a cidade, bem como importantes museus; mas também um Porto mais em voga, onde não faltam ofertas de francesinhas e brunches, galerias de arte e até formas de manter uma vida activa e saudável.

O guia conta com recomendações de 22 comunidades da rede que vivem no Porto e discutem gostos e interesses em comum. O Porto Desaparecido, o Clube Filosófico do Porto e as Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda foram alguns dos contribuidores.

Segundo os utilizadores, o guia “reúne algumas das melhores dicas e recomendações para ficar a conhecer os segredos mais bem guardados da cidade, desenvolvido com conteúdo exclusivo e inspirador, por quem melhor a conhece”. Tire partido e bom proveito.

