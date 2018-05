em minúsculas. O livro inédito de Herberto Helder

Dificilmente adivinharia o autor: “O turista, como se sabe, é logo a seguir à galinha (de aviário ou não), o animal menos viável da criação”. Estes textos, publicados em Luanda no ano de 1971, no Notícia – Semanário Ilustrado, devolvem-nos um Herberto Helder (1930-2015) que muito poucos conhecerão (o próprio filho, Daniel Oliveira, que prefacia o livro, nunca os lera), num registo entre a reportagem e a crónica, munido de um humor espantoso e de uma verve crítica que, todavia, não apagam um certo traço poético na sua escrita.

Os temas variam, vão dos sucessivos e preocupantes casos de atropelamento e fuga à labuta dos pescadores; da denúncia de uma vigarice envolvendo um negócio automóvel à displicência irresponsável de um médico; do tédio dos domingos (“os domingos são, em todo o mundo, o mais triste alimento humano”); de considerações sobre Agustina-Bessa Luís a uma fascinante conversa com Carlos do Carmo: “Cantar começou por ser uma actividade marginal. Depois, foi-se apossando progressivamente de mim. No entanto, continuo a ser um homem de negócios. Muita gente depende economicamente da minha atenção aos negócios. Não posso dedicar a minha vida toda a cantar. E talvez seja bom que assim aconteça. Porque fico livre para recusar (…) Sabe? Consigo cantar enquanto faço a barba. Isso é importante.” O título, magistral, “Vê o que fizeram da minha canção, mãe…” faz a ponte entre Lucília do Carmo e o refrão de Melanie Safka.

E há ainda alguns textos, deliciosos, sobre… futebol (“desconfio que a influência dos repórteres desportivos no meu período eufórico, é monstruosamente superior à influência dos isabelinos, no período doentio”). A descrição de um jogo a que assistiu em 1951, vai em crescendo: “Começámos a gritar. De repente, alguém achou que era necessário as pessoas darem porrada umas nas outras. E então demos porrada umas nas outras. Depois, acabou. Nunca mais fui ao futebol. Tinha sido divertido de mais, e eu receava dedicar o resto da minha vida às fascinações do tinto, do grito e da batatada no meio da cabeça.” A construção destes textos preocupa-se tanto com a forma, erguidos num português rigoroso e ginasticado, como com uma abordagem pessoal, um olhar, por vezes um dedo apontado, até.

Há expressões que ganham novas vidas, sempre protegidas por uma poética constante. como em “Porque arde um homem”: “Tempos depois – aqui e ali – nos lugares centrais das cidades sul-vietnamitas, jovens religiosos espalhavam gasolina pelo seu próprio corpo, sentavam-se na posição sagrada de lótus e lançavam-se fogo (…) Era uma nova espécie de terrorismo, movido por forças espirituais difíceis para nós – racionalistas do Ocidente – e cuja agressividade apresentava uma certa inovação: era centrípeta, autodestrutiva. Nisso residia a sua força exemplar.” “Maiúsculas e minúsculas” reflecte sobre o próprio jornalismo, com uma surpreendente actualidade. E a liberdade que iria gerar tanta e intensa poesia já era bem patente: “A vida é breve. E raios partam a ordem e quem lá ande parafraseando esse “indisciplinador de almas” que, em vida breve, se chamou Nandinho Pessoa.”

em minúsculas ***** (cinco estrelas)

Herberto Helder

Assírio&Alvim

197 pp

17,70€