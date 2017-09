5 coisas que não sabe sobre… a Carris

A Carris é muito rodada e comemora agora os 145 anos de vida. Por aqui ajudamos a soprar as velas com algumas curiosidades.

1 - Foi fundada em 1872, mas não em Portugal. A Companhia de Carris de Ferro de Lisboa nasceu primeiro no Rio de Janeiro a 18 de Setembro e foi autorizada em Portugal a 14 de Novembro do mesmo ano. A ideia inicial era implementar o carro americano, um transporte parecido com os eléctricos, mas puxado a cavalos. A primeira linha de americanos ligava a Estação de Santa Apolónia ao Aterro da Boavista, em Santos.

2 - Da próxima vez que pisar o solo da Rua Luciano Cordeiro vai ter na sua posse um dado toponímico de sobeja importância: Luciano Cordeiro, escritor, foi o fundador da Carris, juntamente com Francisco Cordeiro, o seu irmão diplomata.

3 - Os autocarros só chegaram em 1944 e muito por culpa da histórica Exposição do Mundo Português, realizada quatro anos antes e que contou com um reforço do transporte dos visitantes para a exposição em Belém. Foram essas viaturas que oficialmente inauguraram o serviço de autocarros. Mas estes tinham todos um andar. Os de dois pisos chegaram três anos depois e fizeram-se à estrada com as carreiras 201 e 202, que ligavam a Praça do Chile à Encarnação.

4 - Tudo é possível graças ao Centro de Comando de Tráfego da Carris, localizado no Complexo de Miraflores, uma central que nunca fecha e onde é feito o atendimento ao cliente, são geridos os horários, as partidas, os problemas, os atrasos, os acidentes ou rotas alternativas em caso de acidente ou outro imprevisto.

5 - Ainda está em fase de testes, mas a nova aplicação da Carris (disponível para Android) é um verdadeiro serviço público. Através de geolocalização, permite saber em tempo real quanto tempo demora o autocarro a chegar através de contagem decrescente ao minuto. Autocarro em 5, 4, 3, 2, 1 minutos, terminando num AGORA. Quando testámos a aplicação e nos disse que era mesmo agora, olhámos desconfiados para o horizonte mais próximo e, voilá, autocarro à vista.



