1. De Belém à Trafaria de barco
Não só temos um rio, como temos um rio grande. O que é bom para quem se quer demorar num barco que o atravessa. A Estação Fluvial de Belém fica mesmo ao lado do MAAT e depois de uma visita pode apanhar o barco em direcção à Trafaria. Se estiver bom tempo pode fazer-se à praia na foz do rio Tejo e com vista para os pequenos barcos de pesca. Se não, felizmente está sempre bom para comer um peixinho fresco. Para isso consulte a ementa da Taberna do Zé da Lídia. Depois, e antes do regresso, faça a digestão num passeio pela marginal da Trafaria.