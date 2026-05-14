Nota do editor: o serviço está temporariamente suspenso, mas deverá voltar a funcionar antes do Verão

Apesar de só lá entrar um lisboeta quando o rei faz anos, este é um transporte público que liga a Rua de Santa Justa ao Convento do Carmo desde que foi inaugurado em 1902. Se formos contar o tempo, a viagem não compensa. Mas compensa conhecer a cabine de madeira desta obra de Raoul Mesnier de Ponsard de estilo neogótico, feita em ferro fundido e com pormenores incríveis em filigrana. Se reparar, todos os pisos do elevador com 45 metros de altura têm desenhos diferentes.

Duração: 10-15m

Bilhete de miradouro: 5€; Tarifa de bordo: 6,20€