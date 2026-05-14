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Lisboa

Eléctrico 28
Francisco Romão Pereira / Time Out | Eléctrico 28
Francisco Romão Pereira / Time Out

Os melhores passeios em transportes públicos

Os transportes públicos não servem só para nos levar do ponto A aos restantes pontos do abecedário.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Colaborador: Renata Lima Lobo
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Alguns transportes públicos servem também para lavar as vistas, desde que não viaje em hora de ponta, porque nesse caso só tem vista para o sovaco do passageiro do lado. E há muita vida (e espaço) para além do eléctrico 28. Nem sempre pensamos nos transportes públicos para passeios, mas a verdade é que tanto os autocarros como os eléctricos, comboios e até os barcos são uma óptima forma de conhecer Lisboa — não é por acaso que andam sempre cheios de turistas. Arme-se também num, pelo menos uma vez e ponha estes passeios na sua lista de coisas a fazer na cidade. Sempre viaja de forma mais sustentável e se tiver passe Navegante pode viajar em modo "entra e sai e não paga mais nada por isso". 

Recomendado: 20 coisas que os turistas fazem e todos os lisboetas devem experimentar

Os melhores passeios em transportes públicos

1. De Belém à Trafaria de barco

De Belém à Trafaria de barco
De Belém à Trafaria de barco
©Inês Calado Rosa

Não só temos um rio, como temos um rio grande. O que é bom para quem se quer demorar num barco que o atravessa. A Estação Fluvial de Belém fica mesmo ao lado do MAAT e depois de uma visita pode apanhar o barco em direcção à Trafaria. Se estiver bom tempo pode fazer-se à praia na foz do rio Tejo e com vista para os pequenos barcos de pesca. Se não, felizmente está sempre bom para comer um peixinho fresco. Para isso consulte a ementa da Taberna do Zé da Lídia. Depois, e antes do regresso, faça a digestão num passeio pela marginal da Trafaria.

Duração média: 25m
Bilhete simples: 1,50€

2. Eléctrico 28

Eléctrico 28
Eléctrico 28
Duarte Drago

Não podemos falar em passeios nos transportes públicos sem entrarmos no 28. Fazemos de tudo para contornar a fila turística, mas o histórico eléctrico é incontornável para quem quer andar de passeio. Do Martim Moniz aos Prazeres há muita Lisboa para (re)conhecer. A Graça, a Sé, o Chiado, a Estrela: tudo cabe neste percurso criado em 1985. Porque em percurso vencedor, toda a gente sabe que não se mexe. Se quiser levar mesmo a sério o passeio, leve consigo o 28 – Crónica de um Percurso, de José-Augusto França.

 
Duração: 40-50m
Bilhete simples: 1,90€; Tarifa de bordo: 3,30€
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3. Autocarro 729

Autocarro 729
Autocarro 729
Fotografia: Arlindo Camacho

Há pelo menos três autocarros que passam pelo Parque Florestal de Monsanto, mas este que pára na zona sul do pulmão alfacinha não só o deixa à porta do Jardim dos Montes Claros e do seu lago-tanque, como a paragem fica a dois passos (700m) do Anfiteatro Keil do Amaral (um dos palcos do OutJazz) e do Miradouro do Moinho do Penedo, ideal para piqueniques. Além disso o restante percurso é bastante completo. De Algés à linda e recuperada freguesia de Carnide, o 729 passa ainda por Belém, Ajuda e Estrada de Benfica, junto ao Teatro Turim.

 
Duração: 50-60m
Bilhete simples: 1,90€; Tarifa de bordo: 2,30€

4. Comboio urbano Cais do Sodré-Cascais

Comboio urbano Cais do Sodré-Cascais
Comboio urbano Cais do Sodré-Cascais
DR - Estoril Vintage Hotel

Primeiro o rio, depois o mar. A primeira carruagem partiu do Cais do Sodré em 1889 num comboio puxado por uma locomotiva a vapor. Hoje a viagem é menos fumegante, mas continua a ser uma das mais apetecíveis da Grande Lisboa. É muito utilizada nos meses de Verão por quem quer ir à praia sem andar no trânsito, mas nem só de sol vive esta vila. Há coisas para fazer em Cascais o ano inteiro.

 
Duração: 33m a 42m
Bilhete simples: 2,25€
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5. Eléctrico 24

Eléctrico 24
Eléctrico 24
João Barata/JFC

Ainda não fez uma década que o eléctrico 24 regressou aos carris, em 2018, 23 anos depois de ter acabado. O passeio, que liga a Praça Camões à Praça de Compolide, não é longo, mas vale a pena, desde logo porque ainda não foi descoberto pelos turistas e por isso ainda pode andar de eléctrico sem sentir que está numa lata de sardinhas.

Duração: 30m
Bilhete simples: 1,90€; Tarifa de bordo: 3,30€

6. Elevador de Santa Justa

Elevador de Santa Justa
Elevador de Santa Justa
©Ana Luzia

Nota do editor: o serviço está temporariamente suspenso, mas deverá voltar a funcionar antes do Verão

Apesar de só lá entrar um lisboeta quando o rei faz anos, este é um transporte público que liga a Rua de Santa Justa ao Convento do Carmo desde que foi inaugurado em 1902. Se formos contar o tempo, a viagem não compensa. Mas compensa conhecer a cabine de madeira desta obra de Raoul Mesnier de Ponsard de estilo neogótico, feita em ferro fundido e com pormenores incríveis em filigrana. Se reparar, todos os pisos do elevador com 45 metros de altura têm desenhos diferentes.

 
Duração: 10-15m
Bilhete de miradouro: 5€; Tarifa de bordo: 6,20€
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7. Comboio Lisboa – Setúbal

Comboio Lisboa – Setúbal
Comboio Lisboa – Setúbal
Photograph: Shutterstock

Outra opção para rumar a sul do Tejo é o comboio da Fertagus que parte da Estação Roma-Areeiro em direcção a Setúbal, com penúltima paragem noutra bonita cidade: Palmela. Se quiser sair nessa paragem, aproveite para descobrir o Castelo de Palmela, onde, durante o cerco de Lisboa, o Santo Condestável D. Nuno Álvares Pereira acendeu uma grande fogueira para avisar o Mestre Avis que a ajuda estava a caminho. Um excelente aperitivo para depois descobrir os melhores restaurantes de Setúbal.

Duração: 58m
Bilhete simples: 5,70€ (até Setúbal)

Agora de barco ou a correr

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