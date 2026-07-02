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8 passeios de barco para redescobrir o rio Tejo

Tradicionais, para pescar ou beber um copo na ondulação do Tejo. Descubra estes passeios a bordo de varinos ou iates.

Rute Barbedo
Escrito por Rute Barbedo
Jornalista
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Ainda há cacilheiros, sim senhor, mas não é desses passeios que estamos a falar. Impulsionado pelo turismo, o Tejo tornou-se pista de embarcações tradionais a iates de luxo, com opções de pequeno-almoço, festas com DJ, ligação à natureza ou percursos guiados para ver golfinhos. Do género turístico, romântico, familiar ou tradicional, ou ainda uma mistura, sugerimos-lhe oito passeios que envolvem mais ou menos velocidade, a vista de Lisboa durante a noite ou ainda a exploração dos sapais a Norte da cidade, no concelho de Vila Franca de Xira. E um conselho: não se deixe enganar pela ideia de que, ao estar no rio, vai estar pouco calor. Opte por horários de temperaturas mais amenas, leve sempre um bom chapéu e lembre-se que o protector solar é estritamente necessário.

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Os melhores passeios de barco no rio Tejo

1. Oceanário e Terra Incógnita: a ver golfinhos

  • Coisas para fazer
  • Alcântara
Oceanário e Terra Incógnita: a ver golfinhos
Oceanário e Terra Incógnita: a ver golfinhos
Foto Terra

Em parceria com a Terra Incógnita, o Oceanário de Lisboa manda-nos passear à procura de golfinhos. A experiência é acompanhada por um educador marinho, que dá a conhecer a riqueza do rio Tejo. Se os golfinhos vão aparecer? Não é garantido, claro. Mas, pelo meio, também se podem avistar gansos-patolas, andorinhas-do-mar e corvos-marinhos (a acompanhar a viagem há um manual digital com informação das espécies deste habitat). A saída é da Doca de Santo Amaro, às sextas, sábados e domingos, mediante reserva com uma antecedência mínima de 24 horas.

Bilhetes: 6-12 anos – 42€; + de 13 anos – 52€

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2. Varino "O Boa Viagem": sem motor, à bolina

Varino "O Boa Viagem": sem motor, à bolina
Varino "O Boa Viagem": sem motor, à bolina
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Qual é coisa, qual é ela que tem o fundo chato, o leme comprido, a proa redonda e alongada e duas velas? É o varino, neste caso baptizado de "O Boa Viagem". A embarcação secular foi restaurada e tem servido como veículo de passeios organizados à Câmara Municipal da Moita. A agenda está aberta até Outubro (vários horários estão já reservados), com percursos de duas e de dez horas. 

Preço normal: 2h - 6,14€; 10h - 10,24€

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3. Varino Liberdade: para quem quer passarinhar

Varino Liberdade: para quem quer passarinhar
Varino Liberdade: para quem quer passarinhar
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Entre Abril e Novembro, o varino Liberdade anda a passear pelo Tejo, desde Vila Franca de Xira até diferentes destinos, como o Parque das Nações. Esta embarcação tradicional segue diferentes percursos, com um deles a incluir os mouchões da Reserva Natural do Estuário do Tejo, onde é comum observarem-se flamingos, garças, patos, alfaiates, maçaricos e pilritos. O barco pode ser alugado para grupos (tem capacidade máxima de 40 pessoas) mas também pode-se dar um passeio menos comprometido, até um máximo de cinco pessoas. Pode saber mais através do número 964 538 079.

Bilhete normal: 9,23€

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4. Yellow Boat: em modo hop-on hop-off

Yellow Boat: em modo hop-on hop-off
Yellow Boat: em modo hop-on hop-off
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É um passeio de duas horas (bilhete válido durante 24 horas) pela "costa de Lisboa", que permite admirar criaturas como o Cristo Rei ou paisagens completas pela Ponte 25 de Abril e pela zona monumental de Belém (aqui o barco pára para uma voltinha a pé). Além disso, o bilhete tem bónus: a entrada no Museu da Carris e o acesso a todos os eléctricos públicos. A saída é do Terreiro do Paço ou de Belém, às segundas, quartas, sextas e sábado, três vezes por dia.

Bilhete normal: 24€

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5. Lisbon Boat Party: dançar sem ficar enjoado

Lisbon Boat Party: dançar sem ficar enjoado
Lisbon Boat Party: dançar sem ficar enjoado
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São festas ao pôr-do-sol, com DJ e duas bebidas incluídas no preço. E que tipo de música? Electrónica, ao estilo "sunset balnear", e com muita gente à mistura, provavelmente, já que a capacidade máxima do barco é de 200 pessoas. O passeio dura quatro horas e, com toda a certeza, terá mais estrangeiros do que locais a admirar Lisboa a partir da água. Mas quem nunca fez turismo na própria cidade?

Bilhete normal: 33,99€ a 45€

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6. Tagus Cruises: no ritmo de la noche

Tagus Cruises: no ritmo de la noche
Tagus Cruises: no ritmo de la noche
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A Tagus tem passeios para vários gostos e com diferentes durações. Nós propomos este: duas horas a bordo de um iate, que começa a navegar a seguir ao pôr-do-sol, desde Belém. Iluminados, a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o MAAT, o Cristo-Rei ou os edifícios da Praça do Comércio serão o centro visual desta viagem nocturna. 

Bilhete normal: 45€

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7. TagusXperience: ao pequeno-almoço

TagusXperience: ao pequeno-almoço
TagusXperience: ao pequeno-almoço
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Neste mini-cruzeiro de luxo, o pequeno-almoço é servido com requinte, ao longo da frente ribeirinha da cidade. Pensado para pequenos grupos, o passeio dura cerca de duas horas, tempo suficiente para o pão, os croissants, os pastéis de nata, a fruta, os sumos e o café não ficarem a ver navios. Para quem quiser começar cedo na festa, há ainda um bar acessível durante o passeio (olá, vinho branco e cerveja). A viagem é acompanhada por um guia que vai contando histórias sobre a cidade.

Bilhete normal: 45€

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8. Hippotrip: nem carne nem peixe

Hippotrip: nem carne nem peixe
Hippotrip: nem carne nem peixe
Arlindo Camacho

Não, não é um barco. É um veículo híbrido e é aí que está a graça. Quando aquele autocarro amarelo que circula pela cidade chega a Alcântara, desce por uma rampa em direcção ao rio e é talvez este o momento mais desejado da viagem. A duração total do circuito é de cerca de 90 minutos, 25 dos quais sobre água, com guias em português e em inglês. Para eventos de grupo, o "hippo" pode ser reservado em regime de exclusividade e ganhar um percurso personalizado. Alguns pontos de passagem: Jardim da Estrela, Príncipe Real, Cais do Sodré, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos. 

Bilhete normal: 30€ (mais 4€ em Julho e Agosto)

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Vá refrescar-se

Qualidade de Ouro: as melhores praias perto de Lisboa

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Qualidade de Ouro: as melhores praias perto de Lisboa
Qualidade de Ouro: as melhores praias perto de Lisboa
Fotografia: Mariana Valle Lima

A do CDS, em Almada, a da Cresmina, em Cascais, e a da Adraga, em Sintra, são apenas três das 36 praias da Área Metropolitana de Lisboa com águas balneares premiadas pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. O galardão Qualidade de Ouro é atribuído todos os anos mediante a qualidade da água nas quatro últimas épocas balneares. Neste artigo encontra 17 praias perfeitas para ir a banhos perto de Lisboa.

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As melhores piscinas low cost perto de Lisboa

  • Coisas para fazer
As melhores piscinas low cost perto de Lisboa
As melhores piscinas low cost perto de Lisboa

Gosta de dar um bom mergulho na piscina, mas recusa-se a esvaziar a carteira? Depois de elegermos as melhores piscinas em Lisboa e arredores, partimos em busca de opções mais económicas — daquelas que refrescam o corpo e a mente sem dar cabo do orçamento, mesmo sabendo que a inflação não faz milagres. Umas são maiores e mais concorridas, outras mais recatadas, mas há escolhas para todos. E atenção: esta não é uma lista de piscinas municipais.

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Os melhores parques e jardins de Lisboa

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  • Parques e jardins
Os melhores parques e jardins de Lisboa
Os melhores parques e jardins de Lisboa
Rita Chantre

Exóticos pelas espécies que exibem, desenhados à inglesa e à francesa, com mais ou menos pendor para o conceito de mata, estes parques e jardins de Lisboa servem os urbanos que procuram passar tempo longe do betão. Nesta lista, levamo-lo num passeio por mini-florestas mas também jardins botânicos e ainda grandes relvados. Há ainda pistas para correr e pequenos lagos, mas também a história de uma cidade desenhada.

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