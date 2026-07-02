Em parceria com a Terra Incógnita, o Oceanário de Lisboa manda-nos passear à procura de golfinhos. A experiência é acompanhada por um educador marinho, que dá a conhecer a riqueza do rio Tejo. Se os golfinhos vão aparecer? Não é garantido, claro. Mas, pelo meio, também se podem avistar gansos-patolas, andorinhas-do-mar e corvos-marinhos (a acompanhar a viagem há um manual digital com informação das espécies deste habitat). A saída é da Doca de Santo Amaro, às sextas, sábados e domingos, mediante reserva com uma antecedência mínima de 24 horas.

Bilhetes: 6-12 anos – 42€; + de 13 anos – 52€