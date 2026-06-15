Numa antiga igreja baptista perto do Jardim Zoológico nasceu o Louva-a-deus, estúdio criado no final de 2023 pelos músicos Afonso Cabral e Francisca Cortesão. Um espaço de comunhão musical por onde já passaram artistas como Benjamim, Samuel Úria, Márcia, Joana Espadinha, Romeu Bairos ou Luísa Sobral, além, claro, dos próprios fundadores. Em paralelo com o estúdio, o projecto inclui um co-work de arrendamento mensal, com acesso 24 horas, mesa própria, cozinha, terraço e descontos no aluguer das salas de ensaio para os residentes.
Demos corda aos sapatos para apresentar um roteiro com o que há de melhor para fazer na Estrada de Benfica, uma importante artéria da cidade que se estende ao longo de duas freguesias: Benfica e São Domingos de Benfica. Aqui, ainda se sente o forte pulsar da vida de bairro em cafés, restaurantes familiares, mercearias, padarias e lojas de comércio local. Há também dois antigos palácios que têm jardins perfeitos para se sentar a descansar ou a ler um livro. Descubra todas estas paragens obrigatórias e planeie as suas próximas compras em Lisboa através deste longo e recompensador passeio, do Jardim Zoológico até às Portas de Benfica.
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