Antes era uma loja, mas agora a Mr. Zombie cresceu para os lados para ser um café que junta hambúrgueres e pizzas a videojogos, consolas novas e antigas e outras pérolas perdidas no tempo. Um paraíso para os nostálgicos. Nas prateleiras da loja há jogos para todas as consolas e todos os gostos. De pequenas disquetes para o Game Boy a jogos mais modernos para a Playstation 4. As consolas estão todas a funcionar, da Super Nintendo ao Game Boy Color, passando pela Gamegear ou a Mega Drive. Nas paredes há vários ecrãs com consolas, cada uma com 40/60 jogos que são uma viagem no tempo. Entre jogatanas, pode sempre pedir o menu e escolher o que quer comer.