A Quinta do Narigão vai ser requalificada. Outra vez.

Há três anos que a Quinta do Narigão, em Alvalade, promete aventuras. Mas se fosse um boneco de madeira, o nariz daria para fazer arborismo.

Inaugurado em 2014, o Parque Aventura da Quinta do Narigão foi pouco utilizado e alguns equipamentos foram mesmo alvo de vandalismo. Agora a Junta de Freguesia de Alvalade, a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação de Escoteiros de Portugal sentaram-se à mesa para devolver o espaço verde à cidade, ali mesmo ao lado do Parque José Gomes Ferreira, com acesso pela Rua Professor Veiga Beirão.

O projecto visa reabilitar as infraestruturas de desporto e aventura já existentes e diversas instalações de apoio pintadas pelo ilustrador Hugo Lucas. Mas há mais. A junta de freguesia quer criar novas zonas de estadia e lazer, criar percursos pedonais alternativos e oferecer mais um parque canino a Lisboa.

Já aos escoteiros cabe a responsabilidade de dinamizar o Parque Aventura através de actividades físicas e de contacto com a natureza, campismo e arborismo incluídos, e em conjunto com a junta de freguesia será trabalhado um plano anual de iniciativas dirigidas à população juvenil e escolar da freguesia.

O que já está pronto é o novo parque de estacionamento de 158 lugares da Quinta do Narigão, onde está disponível o Bilhete Diário da Emel que permite estacionar todo o dia pela módica quantia de 2€.

