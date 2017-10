A Time Out desta semana

Por estes dias, há dois temas que atravessam todas as discussões sobre Lisboa: habitação e transportes. Por um lado, a virtual impossibilidade de viver no centro, por outro a real dificuldade em lá chegar. Mesmo quando se denunciam os excessos do turismo, o estrilho anda todo à volta do mesmo: o alojamento temporário para estrangeiros que canibalizou o alojamento permanente para indígenas e o tropel de turistas que entorpece o trânsito.

É neste quadro que muitos procuram novas paisagens e em que se descobrem centralidades desviadas do centro. Alcântara e Ajuda são disso o exemplo mais recente. Nesta edição, mostramos como centenas de lisboetas estão a fixar-se ali e, sobretudo, explicamos porquê. Ao longo de 14 páginas, oferecemos um guia por dois bairros geminados onde o castiço convive com o trendy, o local abraça o forasteiro e a tradição tem uma vizinhança cool. Tudo isto com vista de rio e um metro quadrado que ainda é possível pagar sem descobrir petróleo. O melhor que a cidade pode ser passa por aqui.

E mesmo ali à beira, o MAAT celebra o primeiro aniversário, com uma festa e entrada gratuitas. Falámos com o director do museu, Pedro Gadanho, que não parece nada arrependido de ter trocado o MoMa, em Nova Iorque, por Lisboa. Leia a entrevista completa.

