Abriu um cowork no Palácio Sotto Mayor

O IDEIAHub já tinha um espaço no Parque das Nações e agora abriu outro no Palácio Sotto Mayor.



Não imaginava o banqueiro Cândido Sotto Mayor o que reservava o futuro para a sua querida casinha. No palácio construído no início do século XX já existe um ginásio e agora há um novo espaço de cowork. Chama-se IDEIAHub e não acabou de aterrar em Lisboa. Primeiro explorou o Parque das Nações (na Avenida D. João II), mas esgotado o espaço de escritório, foi inaugurada esta segunda-feira uma segunda unidade, maior e mais palaciana.

O IDEIA Hub Palácio Sotto Mayor tem 1900m2, mais 600m2 do que o primeiro espaço no Parque das Nações. Agora aguarda reservas para os novos 70m2 de salas de reunião, 23 escritórios privados com tudo incluído, dois espaços de hub desk (aka secretárias partilhadas) ou para um auditório para mais de 50 pessoas preparado para conferências, conversas ou eventos.

Quem aqui trabalhar vai ter direito a uma área de lounge para relaxar e socializar (o que também é a alma deste tipo de negócios) e ao IDEIA Café, com tudo o que é preciso para trabalhar de barriga cheia.

+ Entrar sem bater à porta é o lema do Open House Lisboa