Amadora e Lisboa: Corridas de São Silvestre a caminho

O fim do ano ainda não está a chegar, mas já há planos para as corridas de 10km que assinalam o último dia de 2017, o de São Silvestre. Mesmo quando começam no dia anterior.

Tudo começou quando o jornalista brasileiro Cásper Líbero, um apaixonado pelo desporto, decidiu organizar uma corrida nocturna na cidade de São Paulo no último dia do ano de 1925. O nome da corrida foi fácil de encontrar: 31 de Dezembro é o Dia de São Silvestre, a data da morte deste santo italiano que foi Papa entre 314 e 335. Hoje estas corridas abençoadas são também tradição por todo o Portugal. Lisboa não é excepção e a Amadora também não. Fique com o nosso resumo.

São Silvestre de Lisboa

É a 10ª edição e antecipa a corrida para sábado, 30 de Dezembro. A corrida patrocinada pelo El Corte Inglés e organizado pela HMS Sports já pôs a correr mais de 60 mil atletas deste a primeira edição. E também ao contrário do ano passado, o arranque não se dá pela fresquinha. A organização convida os atletas a “desfrutar do pôr-do-sol junto ao rio” com partida marcada na Avenida da Liberdade às 17.30. Se não estiver preparado para os 10km da São Silvestre, vão ser organizados treinos de preparação no Parque Florestal de Monsanto, durante as manhãs dos primeiros três sábados de Dezembro.

Antes da prova principal, arranca às 15.00 o evento Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada (5€), sem carácter competitivo: todos têm o número um e à partida são todos vencedores.

Quando: 30 de Dezembro

Quanto: Até 30 de Setembro: 10€; De 1 a 31 de Outubro 2017: 12€; 1 a 30 de Novembro: 13€; 1 a 24 de Dezembro: 14€; 25 a 30 de Dezembro: 20€; Inscrição GOLD: 50€

Percurso: Praça dos Restauradores – Praça D. Pedro IV (Rossio) – Rua do Ouro – virar à direita para Rua do Arsenal – no Largo do Corpo Santo virar à esquerda para a Av. Ribeira das Naus – virar à direita para o Cais do Sodré – Av. 24 de Julho – retorno junto à Casa da América Latina / Palácio da Cruz Vermelha – Av. 24 de Julho – Cais do Sodré - Av. Ribeira das Naus – virar à esquerda para Praça do Comércio – Rua da Prata – Rua da Betesga - Praça D. Pedro IV (Rossio) – Praça dos Restauradores – Av. da Liberdade – retorno na Praça Marquês de Pombal – Av. da Liberdade – Praça dos Restauradores

Mais informações: www.saosilvestredelisboa.com



São Silvestre da Amadora

É a mais antiga prova de São Silvestre em território nacional. Organizada pelo concelho vizinho desde 1975, viu nesse ano Carlos Lopes cortar a meta em primeiro lugar. A 43ª corrida, que é organizada pela Câmara Municipal da Amadora, pelo Desportivo Operário Rangel e também pela HMS Sports, está marcada para o último dia do ano, como manda a tradição. A primeiro parte é reservada à pequenada, às 16.30, na Corrida das Crianças (3€) que se divide em vários escalões e distâncias (dos 300m aos 1000m). Após um desfile de carros clássicos e motociclos, que começa às 17.05, a elite feminina dá corda aos ténis às 17.50 e os inscritos na partida geral às 18.00.

Quando: 31 de Dezembro

Quanto: Até 30 de setembro: 10€; 1 a 31 de outubro: 11€; 1 a 30 de novembro: 12€; 1 a 24 de dezembro: 13€; 25 a 31 de dezembro: 14€

Percurso: Estrada dos Salgados, (junto à estação do metro Amadora Este) – Av. Eduardo Jorge – R. Elias Garcia – virar à direita para Av. Cmdt. Luís António da Silva – rotunda do Parque Aventura – seguir pela Estrada da Falagueira – Estrada Serra da Mira – na rotunda do vulcão virar à esquerda (em contra mão), para a R. Francisco Bugalho – R. Oliveira Martins – virar à direita para a Estrada Serra da Mira, Estrada da Falagueira – virar à direita para Av. General Humberto Delgado – virar à esquerda para Av. Pedro Álvares Cabral – seguir para a R. António Feijó, Av. Dom Nuno Álvares Pereira – seguir pela R. Dom Duarte – virar à esquerda para a Estrada Velha de Queluz – R. Gonçalves Ramos – virar à esquerda para a R. Luís de Camões – virar à esquerda para a R. Elias Garcia – virar à direita para a R. António Feijó – Av. Pedro Álvares Cabral – virar à direita para a Av. General Humberto Delgado – virar à esquerda para a rotunda do Parque Aventura (em contra mão) – Av. Cmdt. Luís António da Silva – virar à esquerda para a R. Elias Garcia – na rotunda do Pingo Doce virar à esquerda em direção à Praça São Silvestre

Mais informações:www.saosilvestredaamadora.pt

