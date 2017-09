Candidatos juntos para debater a habitação

O Movimento Morar em Lisboa junta dezenas de organizações da sociedade civil e, nesta sexta-feira, vai juntar candidatos às eleições autárquicas dos partidos com representação na Assembleia Municipal de Lisboa.

A conversa vai andar à volta do tema da habitação, talvez o mais urgente debate para Lisboa, e estão confirmadas as presenças de todos os cabeças de lista, com excepção de Fernando Medina que segundo o Movimento Morar em Lisboa alegou "incompatibilidade de agenda". A lista do Partido Socialista (PS) estará assim representada por Paula Marques, o 3º nome da lista de candidatos à Câmara Municipal de Lisboa e actual vereadora do pelouro da habitação, que se junta neste debate a Assunção Cristas (CDS), Inês Sousa Real (PAN), João Ferreira (CDU), Ricardo Robles (BE) e Teresa Leal Coelho (PSD).

Organizado pelo Movimento Morar em Lisboa, um grupo de cidadãos que quer ver discutidas as politícas de habitação da cidade, o debate é aberto a toda a população que pode aqui apresentar questões aos candidatos.

Na primeira parte do debate, os candidatos têm 5 minutos cada para uma intervenção inicial ao que se segue um segundo período de debate com direito à participação da audiência ao longo de três rondas de perguntas.

Fórum Lisboa - Av. de Roma 14P. Sex (22 de Setembro) 21.00-23.00

