Dois dias de Entrada Livre no D. Maria II

Este sábado e domingo há espectáculos, concertos e leituras encenadas no teatro do Rossio. Tudo com entrada livre.

A via verde coincide com a abertura da temporada no Nacional e, em simultâneo, com a programação do Lisboa na Rua. Mas atenção, que é necessário fazer reserva e levantar os bilhetes a tempo e horas. Já lá vamos.

Quanto a espectáculos de acesso gratuito, para os miúdos há Comer a Língua (11.00), um texto de Regina Guimarães com encenação de Catarina Lacerda. Por sua vez, em vários espaços exteriores, decorre Building Conversation (15.00-20.00), de Third Place. Obrigatório conferir ainda Lear (16 Set, 19.00 e 17 Set, 16.00) na Sala Garrett, uma encenação de Bruno Bravo; e Topografia, a criação colectiva do Teatro da Cidade, em cena na Sala Estúdio (16 Set, 19.30 e 17 Set, 17.00).

Sábado, pelas 17.00, há a leitura encenada (por Jean Paul Bicchieri) de Esquecer, no Jardim do Palácio da Independência. O texto de Dimítris Dimitriádis é trabalhado por Álvaro Correia, Beatriz Brás, Miguel Loureiro e Pedro Gil.

Durante os dois dias, a fachada do teatro recebe a Feira do Livro do Teatro (16 Set, 14.00-22.00, e 17 Set 14.00-20.00) uma boa oportunidade para levar uma série de peças para casa, eternizadas em páginas impressas. De resto, às 16.00 de sábado, no átrio do teatro, pode assistir ao lançamento de Teatro Português Contemporâneo | Experimentalismo, Política e Utopia, com coordenação Rui Pina Coelho.

Teatro em cartaz – A colecção do D. Maria II, 1853 – 2015 é a exposição que ocupa vários espaços do Teatro Nacional D. Maria II, com curadoria de Lizá Ramalho e Artur Rebelo (16 Set, 14.30-18.00). Às 15.00 e 16.30 pode apanhar boleia da visita guiada, conduzida por Helena Barbosa.

Quando cair a noite, os olhos voltam-se para a Varanda do Largo de São Domingos, cenário da actuação de Samuel Úria (sábado, 21.30), com a participação de Selma Uamusse e Gospel Collective.

A festa Entrada Livre é encerrada domingo, a partir das 18.30, com uma festa no átrio. A música está a cargo de DJ CVLT, da editora Discos Capablanca e do coletivo FUNGO.

Quanto a dados úteis, lembre-se que é preciso efectuar reserva para relacoesexternas@tndm.pt e que esta está sujeita à lotação disponível. (Levantamento de bilhetes na bilheteira do D. Maria II, a partir das 14.00, para as sessões do próprio dia. Limite de 2 bilhetes por pessoa)

