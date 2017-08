Organic Caffe abre no Chiado

Não tem alimentos processados, glúten, lactose, corantes, conservantes ou açúcares. O Organic Caffe de Mariana Pessanha abriu um segundo espaço no Chiado.

A naturopata Mariana Pessanha abriu o primeiro Organic Caffe há dois anos, no interior do Banyan Tree Spa no Hotel Palácio no Estoril, para lhe tratar da saudinha – “não havia nenhum restaurante para aquilo que eu recomendava em consulta”, diz à Time Out. Mas não ter uma porta para a rua limitava muito a clientela. À falta de uma, agora no centro de Lisboa tem duas portas: uma para a Rua da Misericórdia, outra para a Rua das Gáveas.

No piso 1, na entrada pela rua da Misericórdia, há um novo conceito grab&go que não existe no Estoril. Tem mini potes de salada, pudins de chia, sandes, fruta, bolinhas proteicas, sumos prensados a frio e de liquidificadora. “As opções vão estar sempre a variar, quase mensalmente”, explica Mariana, adiantado que a partir de Outubro/Novembro, começa a haver potes de quentes, do caril às quinoas, sempre para levar e conjugar a seu bel-prazer.

Fotografia: Francisco Santos

No piso de baixo, que apesar de ser uma cave tem luz natural e um papel de parede com padrão tropical, tem um restaurante com lugares sentados e um bar com cocktails e mocktails (sem álcool). “É uma combinação do estilo de vida saudável com o estilo de vida boémio”, classifica, reforçando que não são nada fundamentalistas. “Somos saudáveis mas para todos os gostos”, garante.

Fotografia: Francisco Santos

A ementa divide-se em entradas, saladas, tapiocas, pratos principais (vegetarianos e vegan, de peixe e de carne), e sobremesas. Tem saladas low carb (com beterraba, cenoura, coentros, guacamole e nozes caramelizadas, 9€), salada portuguesa (bacalhau, espinafres, grão e ovo cozido, 9€). No campo dos pratos principais, peça o burger de bacalhau, que ao contrário dos hambúrgueres normais não é servido em pão e é acompanhado com palitos de batata doce assada e salada (9€), o bacalhau Organic, em lascas com espinafres, nozes e mel sobre cama de puré da estação (14€), o caril de vegetais (10€) ou o frango com cogumelos.

“Cada vez há mais procura pela comida saudável e a verdade é que utilizar especiarias e legumes biológicos faz diferença no sabor”, comenta Mariana. Mas alerta que não é por fazer uma alimentação 100% vegan que é 100% saudável e isso é um desafio cada vez maior.

Fotografia: Francisco Santos

Para terminar a refeição, sem grandes pecados, peça a Delícia de Chocolate, uma mousse de chocolate em base de amêndoa e aveia com açúcar de côco (5€) ou a tarte de limão e alfarroba (4€).

Aos sábados e domingos, o Organic Caffe tem também brunch, com um menu que inclui cenourinhas com húmus de açafrão, torradinhas caseiras com guacamole, tapioca com salada e recheio de ovos mexidos com cogumelos ou strogonoff de frango ou guacamole e sementes de cânhamo, banana proteica (coberta com pasta de amêndoa e canela), um sumo do dia e café (15€ por pessoa). Todos os dias, entre as 8.00 e as 11.00, há um menu de pequeno-almoço (10€).

