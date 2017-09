Prepare-se para um speak dating no Dia Europeu das Línguas

Este sábado, a Biblioteca Palácio Galveias recebe o Dia Europeu das Línguas. Uma iniciativa com entrada gratuita, para participar entre as 14.00 e as 19.00.

Conversas de cinco minutos que podem decorrer em diferentes línguas. Não perca o fio à meada neste divertido speak dating (não invalida que não possa descobrir o amor por aqui, claro). Depois do sucesso em edições anteriores, estes encontros relâmpago estão de volta ao programa do Dia Europeu das Línguas, celebrado este sábado, dia 23 de Setembro na Biblioteca do Palácio Galveias.

Há mais para aproveitar ao longo de cinco horas. Conte com um jogo de tabuleiro gigante em que fará de peão, e poderá movimentar-se se responder acertadamente a questões sobre a Alemanha (vá, ainda tem tempo para fazer o trabalho de casa); um workshop de dança inspirado em Pina Bausch; um espectáculo de tambores afro-cubanos, com Papyto González; um concerto de música italiana por Stefano Saturnini e ainda um ensaio público de canto coral. Objectivo? Aprender uma popular canção checa, com a ajuda da maestrina Vika Gakman.

E olhe que o gato ainda não nos comeu a língua, ou as línguas, neste caso. Falemos de oficinas para crianças, com pinturas, colagens, ilustrações e culinária. Enquanto os miúdos vão decorar bolachas com as cores da Roménia, os mais crescidos podem aventurar-se na confecção de pierogi, emblemáticos pastéis polacos. De resto, Polónia e Croácia são os dois novos países associados ao evento, que mobiliza diferentes institutos culturais e embaixadas.

O cinema não falta à chamada, com a exibição do título francês Uma Garrafa no Mar de Gaza, enquanto o actor Miguel Fragata fará uma leitura de Achimpa!, de Catarina Sobral.

A entrada é livre e para além das salas da biblioteca e do átrio do 1º andar, também o jardim e o terraço são ocupados por actividades ao estilo Torre de Babel.