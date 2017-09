Tem apenas dois dias para se escapar do Estripador

A estreia da série O Estripador no canal História traz consigo um escape room temporário. Nos dias 16 e 17 de Setembro, apenas os mais destemidos se devem aproximar da Rua dos Douradores, na Baixa.

O hotel do lendário assassino em série norte-americano H. H. Holmes não é apenas o pano de fundo da nova série do canal História, com estreia marcada para domingo, dia 17 de Setembro, às 22.45: é também o cenário do escape room temporário que estará instalado no número 13 da Rua dos Douradores. Nos dias 16 e 17 (sáb e dom), os alfacinhas mais corajosos têm uma hora para resolver os enigmas macabros relacionados com o homem que terá assassinado mais de 100 pessoas no porão do seu hotel.

As inscrições para o escape room O Estripador (que partilha o nome com a série de oito episódios) já estão abertas e são reservadas a um total de 80 pessoas, divididas por quatro grupos. Se não quer ser mais uma das vítimas que fazem parte da lenda de Holmes, o melhor é despachar-se.

