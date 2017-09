Time Out Market: o melhor dos próximos dias

Sexta, sábado, domingo: há razões para passar o fim-de-semana inteiro no Mercado da Ribeira.

Sexta: Cozinhas do Mundo: Itália. Masterclass de Risotto

Para acabar o mês em grande, o cozinhas do mundo vai até Itália. Numa masterclass dedicada ao risotto pode aprender tudo sobre este clássico da gastronomia italiana. É no dia 29, às 20.00 e custa 35€ que incluem workshop, jantar e bebidas.

Sex 20.00. Academia Time Out. Bilhetes na Ticketline e na Loja Time Out: 35€

Sábado: Concerto La Raíz

A banda de rock e música mestiça La Raíz chega a Lisboa para o penúltimo show da Tour Europeia de 2017, onde vai apresentar o último disco. Com um estilo muito próprio, canções cheias de ritmos dançáveis e influência do ska, rap e reggae, La Raíz é uma das bandas de rock de língua espanhola com maior projeção do momento, tendo já cinco discos lançados.

Sáb, 22.00. Estúdio Time Out. Bilhetes na Ticketline e loja Time Out: 7€.

Domingo: Dia do Café

Quis o calendário que o dia da música se celebrasse no mesmo dia em que o do café. Coincidência feliz. E em 2017, mais feliz ainda pelo facto de ser a um domingo. No food hall do Time Out Market o dia festeja-se em parceria com a Delta Cafés, que mais uma vez convida uma banda oriunda de um país produtor de café – neste caso o Brasil – para animar este fim de tarde de domingo. Entre as 18.30 e as 20.00, o projecto musical Viva o Samba vai pôr toda a gente a dançar a tradição da roda de samba. Ao longo do dia o café será gratuito.

+ Fim-de-semana perfeito