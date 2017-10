Time Out Market: o melhor dos próximos dias

Comer, beber e dançar: um fim-de-semana em cheio no Mercado da Ribeira.

1. Sexta-feira: Enchufada na Zona

Os Buraka Som Sistema, banda da qual Branko faz parte, foram percursores de uma nova sonoridade que teve Lisboa como berço de mistura, mas que bebeu inspiração de todos os cantos do mundo. A solo, mas não sozinho, Branko continuou o seu trabalho, nomeadamente na NTS, uma rádio online londrinha, onde tem programação mensal. Daqui nasceu a compilação "Enchufada na Zona", que reúne 14 músicas de artistas nacionais e internacionas que comungam da cultura global de música electrónica, muitos dos quais têm vindo a colaborar com a editora de Branko – a Enchufada. É esta compilação, que já teve mais de dois milhões de "plays" e pôs muita gente a danção no NOS Alive e no Lisboa Dance Festival, que agora se apresenta ao vivo, esta sexta-feira, 6 de Outubro, no palco do Estúdio Time Out. Com Branko, vem o exército Enchufada: a inglesa Mina, Dotorado Pro, Rastronaut e Kking Kong são alguns nomes.

Estúdio Time Out. Sex 23.00-04.00. 8€.

2. Sábado: Curso de Vinhos com Manuel Moreira – Vinhos para o Outono

Se sempre teve curiosidade em saber mais sobre vinhos, como prová-los, distinguir as várias castas e aromas, saber escolher o ideal para um jantar, este curso é para si. A Academia esquece a vaga de calor que está lá fora e abre as portas a todos os que, com orientação do sommelier Manuel Morira, quiserem embarcar numa verdadeira viagem pelos vinhos que sabem a Outono.

Academia Time Out. Sáb 20.00. 35€ (inclui curso, vinhos e menu de degustação).

Não há como negar a paixão que os mais pequenos têm por pasta por isso, neste workshop de alma italiana, a equpa da Academia Time Out vai ensiná-los a fazer um dos pratos mais icónicos desta gastronomia que é muito mais do que carne, esparguete e tomate.

Academia Time Out. Dom 11.00. 25€ /um adulto + uma criança – inclui workshop, almoço e bebidas).