Troque o carro pela bicicleta

Vem aí o Dia Europeu sem Carros, mas antes há várias actividades em Lisboa que nos querem pôr a mexer, a partilhar transportes, sejam eles quais forem, e a andar de bicicleta. A Semana Europeia da Mobilidade arrancou neste fim-de-semana e, como já vem sendo habitual, Lisboa não fica de fora da iniciativa.

“A partilhar chegamos mais longe” é o lema da edição deste ano da Semana Europeia da Mobilidade que desde este sábado, e até ao próximo dia 22, dia em que se assinala o Dia Europeu sem Carros, promove várias actividades pela cidade, com destaque para os diferentes passeios de bicicleta.

Já neste domingo, dia 17, acontece o Bicla Fest – Lisboa Ciclável, um passeio que pretende promover o uso da bicicleta na cidade. Vão ser 14 kms mas, segundo a organização, o percurso será plano e acessível a todos. A concentração está marcada para o Terreiro do Paço a partir das0 8.30 e a partida acontece por volta das 10.00. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e cada participante receberá uma t-shirt, além de se habilitar a um sorteio com vários prémios, entre os quais, claro está, três bicicletas.

Ainda durante a Semana Europeia da Mobilidade, vai ser entregue o Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta, e todos os dias serão promovidos jogos para as crianças que têm como objectivo consciencializar os mais pequenos sobre as suas próprias viagens para a escola: a ideia é encorajar pais e filhos a fazerem viagens de transporte sustentável (partilhado, público, a pé ou bicicleta).

A iniciativa termina, no dia 22, com um open day, promovido pelo jornal Público, sobre mobilidade sustentada, no Centro Cultural de Belém (CCB). Diferentes painéis vão debater a mobilidade no futuro, a transição dos combustíveis para a electricidade, bem como todas as inovações tecnológicas na área. No CCB vai ser ainda possível experimentar vários veículos eléctricos.

Destaque ainda para a empresa espanhola Saba, que ao longo desta semana, tem um desconto de 50% para quem utilizar os seus os parques de estacionamento no Estádio Universitário de Lisboa e Praça do Município e os seus serviços de car sharing.

Pode consultar a informação completa destas iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa aqui.

Também a Câmara Municipal de Oeiras marca a Semana da Mobilidade Europeia com mais uma iniciativa de "Marginal Sem Carros". Neste domingo, das 10H00 às 13H00, a avenida Marginal, entre Caxias e a Praia da Torre, em Oeiras, é de todos aqueles que não tenham carros.





+ Ciclovias em Lisboa. Só precisa de pedalada para percorrer a cidade

+ Gira - Bicicletas de Lisboa arranca terça-feira