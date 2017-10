Vhils, Joana Vasconcelos, Julião Sarmento e Pedro Cabrita Reis, todos na mesma sala

São alguns dos pesos pesados da cena artística portuguesa contemporânea e juntaram-se por uma boa causa.

A 10 de Outubro, terça-feira, vão estar em exposição no MAAT (edifício Central Tejo) dezenas de obras com uma coisa em comum: são candeeiros. E vão integrar a exposição "Dar Luz a Esta Causa" que será também um leilão solidário. O desafio foi lançado pela CAPITI - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil que entregou não a quatro, mas a 30 artistas portugueses o mesmo modelo de candeeiro para ser intervencionado. Vhils, Joana Vasconcelos, Julião Sarmento e Pedro Cabrita Reis são os nomes mais sonantes, mas também vai encontrar a luz em trabalhos de Joana Astolfi, José de Guimarães ou do Atelier Contencioso.

As receitas do leilão serão destinadas na sua totalidade ao tratamento de crianças carenciadas e com problemas de desenvolvimento neurológico. O convidado especial é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que inaugura a exposição às 15.00. Se ainda não tem uma marselfie, não se atrase e, podendo, invista nesta causa.

Eis a lista completa dos artistas por ordem alfabética: Ana Jotta, Ana Vidigal, André Rosa, Atelier Contencioso, Branca Fidalgo, Catarina Osório de Castro, Gonçalo Ghira, Janis Dellarte, Joana Astolfi, Joana Rá, Joana Vasconcelos, João Louro, José de Guimarães, Julião Sarmento, Luís Paulo Costa, Luísa Cunha, Maísa Champalimaud, Maria Santo, Miguel Branco, Miguel Palma, Miguel Telles da Gama, Miguelangelo Veiga, Pedro Cabrita Reis, Pedro Calapez, Rui Sanches, Sofia Aguiar, Sofia Areal, Teresa Braula Reis, Vasco Futscher Pereira e Vhils.